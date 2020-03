Coronavirus, ancora violazioni delle restrizioni. Il Viminale intensifica i controlli. Oltre 7mila i denunciati in tutta Italia

Sono oltre settemila le persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive introdotte con i provvedimenti governativi per l’emergenza Coronavirus. Secondo gli ultimi dati forniti dal Viminale, ancora in corso di consolidamento, sono state controllate complessivamente 157.271 persone, 6.942 delle quali denunciate per violazione delle misure e 276 per false dichiarazioni. Sono stati inoltre controllati 83.454 esercizi commerciali e denunciati 239 negozianti.