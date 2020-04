Coronavirus, Guerra (Oms): “Inevitabili nuovi focolai durante la Fase 2. Dovranno essere individuati in tempi molto rapidi”

In futuro saranno “inevitabili nuovi focolai”. E’ quanto ha detto a a RaiNews24 il vicedirettore dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico, Ranieri Guerra. Secondo l’esperto dell’Organizzazione mondiale della Sanità sarà così anche dopo la riapertura e “questi dovranno essere individuati in tempi molto rapidi”. “Serve rafforzare il controllo del territorio – ha aggiunto Guerra – con controlli e tamponi a domicilio”. Per la “fase due”, Guerra ha spiegato che “c’è stata una valutazione del rischio molto approfondito. Un’intensa discussione fra la commissione per la riapertura e comitato tecnico scientifico per capire quali siano le implicazioni per mettere in sicurezza i lavoratori, compreso nel momento della mobilita” in modo da tornare ad una struttura produttiva efficace il prima possibile.