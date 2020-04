Deve accontentarsi di 240mila euro. Bocciato il ricorso del mandarino. Fermato l’ex segretario generale della Camera, Zampini. Voleva cumulare il maxi stipendio alla pensione

Tra pensione e stipendio ottenere più di 240mila euro l’anno non è possibile per un dipendente pubblico. Il Tar ieri ha così respinto il ricorso di Mauro Zampini, 80 anni, ex segretario generale della Camera dei Deputati ed ex consigliere di Stato di nomina governativa. Il 20 maggio 2014 il Segretariato generale della giustizia amministrativa inviò una nota a Zampini, specificando che gli sarebbe stata sospesa l’erogazione del trattamento retributivo, avendo superato il tetto massimo previsto dalla legge del 2014 sulla competitività e la giustizia sociale voluta dal Governo di Matteo Renzi. Un provvedimento subito impugnato dal consigliere di Stato, con un ricorso contro lo stesso Segretariato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Mef e il Consiglio di Stato.

Per Zampini era un diritto quello di percepire lo stipendio e la pensione per l’attività svolta a Montecitorio senza alcuna decurtazione prevista dalla precedente legge di bilancio messa a punto dal Governo di Enrico Letta. Il consigliere di Stato ha inoltre chiesto che gli venisse versato quanto non aveva ricevuto dopo quel provvedimento, somme per lui “illecitamente trattenute”, e ha contestato anche la comunicazione con cui era stato informato che avrebbe dovuto pagare personalmente l’Irpef comunale e regionale. Zampini, entrato nei ruoli della Camera nel 1969, segretario generale dal 1994 al 1999, prefetto, presidente del Comitato tecnico scientifico per la valutazione e il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, e dal 2006 al 2015 consigliere di Stato di nomina governativa, ha sostenuto che la sua situazione rientrava nella deroga prevista dalle legge del 2013, essendo stato specificato che dalla norma “sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza”.

Ha definito il taglio alla retribuzione subito una violazione del diritto al lavoro e a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, precisando anche che se passasse tale previsione verrebbe disincentivata la nomina “di coloro che possono vantare i migliori titoli e le migliori esperienze”. Un vero e proprio “vulnus” allo stato di indipendenza e autonomia dei magistrati. Il ricorso presentato da Zampini è finito alla Corte Costituzionale, che nel 2017 ha però ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste. E poi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che nel 2019 ha ritenuto ugualmente “irricevibili” i dubbi avanzati.

Il Tar del Lazio ha così dovuto prendere una decisione e, visto anche quanto stabilito in materia dalla Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso, precisando che il legislatore ha soddisfatto gli obiettivi costituzionalmente rilevanti di contenimento, trasparenza e congruità della spesa pubblica e che la deroga prevista alla norma era soltanto per gli incarichi e i contratti a tempo, non per quelli come il consigliere di Stato, che gode di un rapporto stabile e anche della garanzia costituzionale dell’inamovibilità. Da parte del legislature dunque nessuna scelta “irragionevole e arbitraria”. E nessuna restituzione delle somme tolte all’ex segretario generale della Camera, che di recente ha definito anche il taglio ai vitalizi “un’operazione dall’insignificante contenuto economico”, imposta “al costo altissimo di autorizzare ogni italiano a considerare lo Stato un interlocutore inaffidabile”.