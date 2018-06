Il business degli sbarchi. Un affare d’oro per le mafie. Un’internazionale del crimine che ha pedine nei Paesi d’origine e di destinazione

Quello dei migranti è certamente uno dei fascicoli più caldi che attende il nuovo Governo e, nella fattispecie, il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, non a caso, ha insistito per essere a capo del Viminale nell’esecutivo Conte. Dopo una domenica di propaganda anti-immigrati in Sicilia, ieri il leader del Carroccio è tornato sul tema, elogiando il suo predecessore al ministero, Marco Minniti: “Ha fatto un discreto lavoro – ha detto a Rtl 102.5 – lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione”. A leggere però le conclusioni del lavoro dell’uscente commissione Antimafia si comprendere come il vero problema non sia solo quello degli sbarchi, quanto della rete criminale che c’è dietro. A gestire tutto il business illegale, infatti, sono “organizzazioni transnazionali”, si legge nella relazione, “ramificate nei vari Paesi in cui si sviluppa il traffico, da quello di origine a quello di destinazione”. Parliamo, cioè, di organizzazioni di “matrice nigeriana, albanese, rumena, maghrebina, cinese, dell’ex-URSS e bulgara”, capaci di stabilire anche accordi criminali interetnici e, in misura minore, “di altri sodalizi dell’est europeo, dei Balcani occidentali, del sud e centro-America, del medio oriente, del sub-continente indiano e asiatici”. Reti incredibilmente vaste, dunque, tanto da essere state ribattezzate come la “internazionale del crimine”. Che spesso collabora con le mafie italiane, in un legame di reciproco supporto: queste offrono supporto logistico; le altre aiutano nel commercio all’estero di droga e armi. In altri casi invece, come nel caso della camorra per la prostituzione, partecipano attivamente al business illegale.

Meglio di un’impresa – Ciò che non cambia, però, è l’organizzazione, a più livelli. Ad un primo “si assiste all’azione di organizzazioni etniche che si occupano di pianificare e gestire lo spostamento”; poi c’è il livello che agisce nei “territori sensibili”, cui sono affidati compiti operativi (dai documenti falsi alla scelta della rotta); c’è chi, ancora, si occupa di garantire il passaggio attraverso i luoghi di confine. Fino all’ultimo livello, gli “emissari finali”, che “beneficiano dei cospicui proventi derivanti dall’asservimento e dallo sfruttamento dei migranti”. Emissari che, manco a dirlo, ritroviamo in Italia. Il problema, dunque, non è solo nei Paesi di partenza, quanto in quelli di approdo. E non sono organizzazioni sprovvedute, dato che parliamo di “gruppi strutturati, molto agguerriti, in grado di esercitare un forte controllo”.

Follow the money – Il guadagno criminale che ne nasce è immane, considerando che accanto al costo del viaggio (per chi parte dal Libano o dalla Giordania e transita poi in Libia, può arrivare fino a 6mila euro) c’è, quello sommerso e sostanzioso, dell’attività di sfruttamento. Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il mercato della tratta varrebbe circa 3 miliardi di dollari l’anno solo per lo sfruttamento sessuale, e avrebbe delle ricadute in termini di profitti da sfruttamento del lavoro illegale pari a 32 miliardi di dollari l’anno. Ciò che stupisce, però, è soprattutto l’organizzazione “da impresa” delle mafie, che finiscono col gestire tutti i passaggi della tratta. E come pagare il “servizio” offerto? “Per lo più in contanti – spiega l’Antimafia – con canali ufficiali (Western Union, Moneygram, o, in Italia, attraverso i Postepay), o attraverso canali non ufficiali servendosi della hawala (il sistema di pagamento degli arabi, fondato su parole in codice e scambio di parcelle a mano, ndr)”. Ma non è tutto. Perché spesso è la stessa organizzazione a farsi carico delle spese di viaggio: è quanto accade con la maman, che versa la somma acquistando la ragazza o offrendosi di anticiparle le spese del viaggio, che le saranno poi restituite obbligandola a lavorare per lei fin quando non avrà saldato il suo debito. Il risultato? Il più delle volte – scrive l’Antimafia – il debito è così elevato che non vi sarà mai riscatto. E così la persona “ceduta” non potrà affrancarsi dall’organizzazione.