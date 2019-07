Il messaggio di Parmitano dallo spazio: “Il nemico numero uno è il riscaldamento globale”. L’astronauta italiano è in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale

“Dalle foto mie e dei miei colleghi negli ultimi sei anni ho visto i cambiamenti nel pianeta, con i deserti che avanzano e i ghiacci che si sciolgono. Spero che il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare seriamente sul nemico numero uno, il riscaldamento globale, affinché i nostri leader possano almeno rallentare e fermare questo trend”. E’ quanto ha detto l’astronauta italiano Luca Parmitano, nel corso di un collegamento con la stampa dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove è in corso la missione Beyond.

Per l’astronauta siciliano si tratta del secondo incarico nello spazio, dopo quello del 2013. “Mi sono sentito subito a casa, il mio corpo si è abituato meglio rispetto alla prima volta, l’unica cosa a cui è difficile abituarsi è il caffè a bordo…”, ha spiegato rispondendo alle domande dei giornalisti Parmitano, che nella seconda parte della missione, da settembre, avrà anche il ruolo di comandante della Stazione Spaziale. A chi gli chiedeva se ambisca ad andare sulla luna, l’astronauta ha risposto: “Perché no. Se riusciremo a tornarci nei prossimi 5-10 anni ho l’età giusta per provarci, ma anche se non avessi l’età giusta, sognare è sempre utile per darsi obiettivi nuovi. Tutta la tecnologia che sviluppiamo è rivolta al futuro, e pensiamo che la luna sia nel nostro futuro, anche nel mio”.

“La promessa della missione Beyond (“oltre” in inglese, ndr) – ha detto ancora Parmitano – è la mia promessa: fare il massimo perché l’uomo vada sempre oltre, nella ricerca, nella conoscenza e nell’esplorazione dello spazio”. L’astronauta ha rivolto poi un pensiero alla sua terra d’origine: “Sono passato un paio due volte sopra la Sicilia, presto vedrete le foto, qui c’è la fila per mandarle…”.