Sergio Mattarella affida a Maria Elisabetta Alberti Casellati il compito di continuare a cercare una maggioranza che tuttora resta invisibile. Convocata alle 11 al Quirinale per ricevere un incarico esplorativo, la presidente del Senato ha a disposizione 48 ore di tempo. Il capo dello Stato le ha infatti affidato “il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione del centrodestra e il M5s e di un’indicazione condivisa per il conferimento dell’incarico del presidente del Consiglio per costituire il Governo. Il presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì”.

#Quirinale: la dichiarazione del Segretario Generale #Zampetti alla stampa dopo l’incontro tra il Presidente #Mattarella e il Presidente del #Senato pic.twitter.com/RRrycO48E3 — Quirinale (@Quirinale) 18 aprile 2018

“Ho ricevuto da Mattarella il mandato esplorativo, ho ringraziato per la fiducia accordatami e terrò Mattarella costantemente aggiornato – ha detto la Casellati che poi si è recata alla Camera per incontrare Roberto Fico -. Svolgerò l’incarico con lo stesso spirito di servizio con il quale ho svolto l’incarico di presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi brevi”. Ma la strada per la seconda carica dello Stato si preannuncia tutt’altro che in discesa. Il M5s confermerà lei che il veto su Silvio Berlusconi rimane. A ribadirlo stamattina è stato il presidente della commissione speciale del Senato, Vito Crimi, intervistato da Radio Anch’io su Radio1. Alla domanda su un possibile incarico al presidente della Camera Fico, Crimi ha risposto: “Lo scenario è Luigi Di Maio premier”. Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo dei pentastellati al Senato, Danilo Toninelli, che ha escluso “categoricamente” la possibilità di un Esecutivo senza il capo politico del M5s al suo vertice.

A stretto giro la risposta di Forza Italia. “Ancora non è stato neppure affidato dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico esplorativo alla presidente del Senato Alberti Casellati, che già il senatore Crimi pone un pre-veto contro il presidente Berlusconi. È non solo inaccettabile nei nostri confronti – la dura presa di posizione della deputata Elvira Savino – ma denota quanto scarsa sia la considerazione dei grillini verso le istituzioni”.

“Per la Lega è positivo l’incarico alla presidente Casellati perché il perimetro di un governo Centrodestra-5stelle è esattamente quello deciso dal popolo italiano – recita una nota dell’ufficio stampa del Carroccio -. La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare”. Dal canto suo, il Pd ribadisce che il suo forno è chiuso. “Oggi il capogruppo 5 stelle in Senato (Toninelli, ndr) è tornato a parlare della nostra disponibilità a sostenere un governo Di Maio. Toninelli sa benissimo che il forno con il Pd è chiuso, anzi non è mai stato aperto”, ha scritto su Facebook il capogruppo dem, Andrea Marcucci. “Dicano – ha aggiunto – se sono in grado di formare un Governo con il Centrodestra”.

Il profilo della Casellati – Fedelissima di Berlusconi, avvocato matrimonialista, laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, la 72enne Casellati è stata la prima donna a conquistare la seconda carica dello Stato ed è la seconda, dopo Nilde Iotti, a ricevere dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo per tentare di portare il Paese fuori dall’impasse politico e arrivare alla formazione di un Governo. Nessuna sorpresa: il nome l’avvocatessa di Rovigo, molto vicina a Niccolò Ghedini e tra le più fedeli pasdaran dell’ex Cav, era nell’aria da giorni. A Berlusconi, Casellati è stata legata fin dal principio: è uno dei volti storici di Forza Italia, cui ha aderito alla fondazione e con cui è stata eletta sei volte al Senato. La prima volta, nel 1994, conquista la presidenza della commissione Sanità. Un’esperienza che la porta nel 2004 nella squadra del secondo esecutivo Berlusconi, come sottosegretario alla Salute. È a questo periodo che risale un episodio che oggi tutti ricordano: la figlia, Ludovica, approda con lei alla salute come capo della segreteria. Nel 2008 si trasferisce al ministero della Giustizia, ancora come sottosegretario. Sono gli anni in cui il confronto tra l’ex Cav e la magistratura si inasprisce, e Casellati non di rado si affaccia nei salotti televisivi a difenderlo.

A settembre 2014 viene eletta dal Parlamento in seduta comune membro laico del Csm, incarico che lascia alla rielezione al Senato dello scorso 4 marzo, preludio alla conquista dello scranno più alto di Palazzo Madama come ‘figura di garanzia’.