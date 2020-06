L’Italia riparte. L’identità aziendale, le strategie, la contrattazione collettiva. Due webinar di Cifa per gestire oggi i cambiamenti delle imprese

Altri due appuntamenti formativi con #IlLavoroContinua, il ciclo di webinar gratuiti organizzati dall’associazione confederale CIFA Italia e dal sindacato Confsal per sostenere imprese, lavoratori e professionisti nell’affrontare i cambiamenti imposti dalla crisi. Oltre 20mila i partecipanti formatisi finora sulla piattaforma illavorocontinua.it. Il primo webinar si tiene oggi, dalle 14,30, e tratta di Identità aziendale, identificazione di scenari e strategie: i fondamentali per ripartire. Si discute di strategie e vision aziendali, di modelli di business e di decisioni da prendere. Ne parlano Andrea Cafà (presidente di CIFA Italia, nella foto), Riccardo Paterni (esperto di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione per le Pmi), Rodi Basso (esperto in strategia e crescita di business), Paolo Aversa (professore associato di Strategia e direttore del Full Time MBA Cass Business School di Londra).

Il valore della contrattazione aziendale come tutela dei livelli occupazionali e l’individuazione di soluzioni alternative alla cassa integrazione, questo il focus del secondo webinar in programma venerdì 5 giugno, sempre alle 14,30. Titolo: Fase 2 e ripartenza delle attività produttive: la contrattazione aziendale tra cassa integrazione e divieto di licenziamento. Intervengono il presidente di CIFA, Andrea Cafà, l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (membro del Cda INAIL), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro Università Roma Tre), Giovanni Marcantonio e Simone Cagliano (esperti della Fondazione studi Consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del lavoro e presidente del Centro studi InContra).

A supporto delle imprese, e grazie alla forza del suo network, CIFA mette a disposizione i migliori professionisti nel campo della formazione, della consulenza organizzativa, dell’assistenza contrattuale e del welfare aziendale. A tutt’oggi è possibile partecipare all’Indagine sullo smart working 2020: capire il presente per progettare il futuro. Basta andare sul sito illavorocontinua.it. Imprese, agenzie formative e professionisti possono aderire all’accordo di partenariato dell’iniziativa, che mira ad approfondire il tema del lavoro a distanza e la sua percezione nel mondo lavorativo, produttivo e professionale.