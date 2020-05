La Lega si barrica in Senato. E manda in frantumi il Centrodestra. Salvini & C. occupano a oltranza Palazzo Madama. Berlusconi e Meloni lo scaricano: non li ha avvertiti

Come un vero e proprio Capitano, mercoledì sera Matteo Salvini ha ordinato alla sua ciurma di occupare a oltranza l’aula del Senato. Un gesto plateale di protesta contro le misure di contenimento previste per la Fase 2 della pandemia e per l’eccessivo decisionismo del governo che a loro dire ha mortificato il Parlamento che, per varie ragioni, sembra essersi trasformato nel più classico dei boomerang politici con i suoi stessi alleati sul piede di guerra. Intendiamoci il Capitano è lo stesso che la scorsa estate – inebriato dal consenso popolare – ha chiesto “i pieni poteri” e che ora si lamenta di chi governa, in un momento di vera emergenza, usando lo strumento dei decreti legge.

Una pratica che di certo non si è inventato il premier Giuseppe Conte ma che è stata abusata dai governi passati, in modo rigorosamente bipartisan, anche in assenza di impellenti criticità. Ma questa è storia vecchia. Quel che è sfuggito a molti è che il gesto di Salvini gli potrà valere qualche like sui social, gli stessi su cui si sono riversati i leghisti rimasti a dormire in Aula, ma al costo di una spaccatura nel centrodestra. Già perché in quanto Capitano di una coalizione che si dice unita, proponendosi per un futuro governo, sarebbe stato lecito aspettarsi che avesse pianificato la mossa a tavolino con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Invece niente. I suoi alleati sono rimasti allibiti e hanno faticato perfino a commentare. Fa quasi sorridere lo sgomento che emerge da Forza Italia, con il vicepresidente Antonio Tajani che, a corto di parole, ha detto: “Non siamo stati informati, non ne so nulla”.

SENZA PAROLE. Sgomento condiviso da Fratelli d’Italia secondo cui l’iniziativa del Carroccio rappresenta una “sorpresa, visto anche che da tempo il nostro partito chiede l’operatività piena delle Camere e dei suoi organismi. Da tempo sollecitiamo un funzionamento a pieno organico di Montecitorio e Palazzo Madama”. Frasi di circostanza a cui hanno fatto seguito ore di passione nel centrodestra dove in molti hanno pensato che la mossa di Salvini più che contro Conte fosse un tentativo per mettere all’angolo la Meloni. Proprio la leader di Fratelli d’Italia ha provato a mettere a tacere queste voci raccontando: “Secondo molti la protesta di Matteo Salvini sarebbe nata più per fermare me che Conte.

Da giorni, qualunque cosa faccia uno dei partiti del centrodestra, si fanno paginate esaltando divisioni e retroscena di ogni genere. Non sanno più che inventarsi per dividerci. Non capisco dove sia la divisione se ciascun partito in base alla propria sensibilità, al proprio stile e alla propria fantasia promuove proteste e iniziative”. Eppure proprio questa smentita, in cui si cela un riferimento velato anche ad un differente stile tra le due formazioni politiche, sembra confermare che qualcosa nel centrodestra sia effettivamente successo. A riprova delle tensioni interne, forse segno di una lotta per la leadership della coalizione, c’è anche quanto accaduto nel tardo pomeriggio con la Meloni che ha esortato tutto il centrodestra a organizzare una “iniziativa comune” contro il governo.

Il classico ramoscello d’ulivo che, però, il Capitano non ha voluto minimamente raccogliere. Anzi poco dopo ha tirato dritto rispondendo: “Andremo avanti ancora con questa protesta pacifica e costruttiva e leggeremo le voci dei cittadini. Spero che tutto il centrodestra si unisca. Poi le porte del Parlamento sono aperte a tutti, giorno e notte”. Poi, seccato, ha concluso: “Io non vado a commentare quando altri fanno proteste e manifestazioni”.