L’Ohio d’Italia va alle urne: alle 12 in Molise ha votato il 15,17% degli aventi diritto. Quattro in corsa per la poltrona di Governatore con l’occhio a Roma

Urne aperte nei 136 comuni del Molise per scegliere il nuovo Governatore ed eleggere i 20 componenti del Consiglio regionale. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 22 aprile.

Alle 12, i votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%. Alla stessa ora nelle consultazioni Regionali del 2013 aveva votato il 9,71% degli aventi diritto, in quella occasione però i seggi rimasero aperti sia domenica sia lunedì. Alle Politiche del 4 marzo, invece, alla stessa ora l’affluenza era stata del 17,88%. Molto alta quella a Campobasso con il 20,59%, a Venafro con il 20,79%, Termoli il 18,69%. In ritardo Isernia con il 17,65%.

Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura delle urne. Per l’occasione, non sarà riproposto il tagliando anti-frode nelle schede testato alle Politiche. Sono quattro i candidati governatori in corsa: Donato Toma per il Centrodestra, supportato da nove liste, Carlo Veneziale per il Centrosinistra, sostenuto da cinque liste, Andrea Greco con la sola lista del Movimento 5 Stelle e Agostino Di Giacomo di CasaPound.

Gli elettori chiamati alle urne sono 331.253, di cui 162.936 uomini e 168.317 donne. Moltissimi quelli all’estero, ben 78.361 persone, che rappresentano il 23,6% degli aventi diritto in Molise. La maggior parte sono residenti nella provincia di Campobasso: 237.014. Sono 94.239 quelli aventi diritto iscritti nella provincia di Isernia. Tre le rilevazioni previste per l’affluenza alle urne: alle 12, alle 19 e alle 23.

La nuova legge elettorale della regione Molise garantisce un premio di maggioranza alla coalizione che otterrà il maggior numero di voti, che potrà contare su 12 consiglieri su un totale di 20 componenti del Consiglio regionale. Una partita, quella molisana, attesissima anche a Roma, visto che potrebbe avere effetti sulla formazione del nuovo Governo.