Magrini positivo al Coronavirus. Il direttore generale dell’Aifa è in quarantena e sta bene. In isolamento anche alcuni collaboratori

Il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. “Da ieri – fa sapere l’Aifa -, come previsto dalla normativa, è in isolamento. Magrini sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid19”.