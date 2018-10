Maltempo, allerta rossa domani sulla Calabria ionica. In arrivo forti temporali e vento anche su Abruzzo, Basilicata e Sicilia

Nuova ondata di maltempo in arrivo, in particolare al Sud. Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile, continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede, dal pomeriggio di oggi, venti forti o di burrasca nord-orientali sulla Campania. Si prevede inoltre il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Persisteranno inoltre precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria, specie sui settori ionici, sulla Sicilia, in particolare sui settori settentrionali e sulla Basilicata, specie sul settore meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, allerta rossa sulla Calabria ionica. Allerta arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria mentre l’allerta sarà gialla su tutto il sud.