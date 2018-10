Maltempo, vento e trombe d’aria in tutta Italia. A Frosinone e Napoli 3 morti. A Roma il Campidoglio consiglia di limitare gli spostamenti. Acqua alta record a Venezia

Vento forte, temporali, trombe d’aria, tempeste lungo le coste, frane e smottamenti. Gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, isole comprese, è investita da un’ondata eccezionale di maltempo che sta facendo molti danni e anche le prime vittime. Il peggio, secondo gli esperti della Protezione civile, deve ancora arrivare con un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, in particolare al Nord.

In stato di massima allerta il Dipartimento di Protezione civile. Il premier Giuseppe Conte ha firmato, in mattinata, la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Anche domani in Veneto le scuole rimarranno chiuse.

Nel primo pomeriggio due persone sono morte a Castrocielo, in provincia di Frosinone. L’auto su cui viaggiavano è stata centrata in pieno da un albero. A Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, un giovane di 21 anni della provincia di Caserta è morto schiacciato da un albero mentre camminava.

Decine di alberi e rami sono caduti anche nella Capitale, dove il Campidoglio ha chiesto alla popolazione di limitare gli spostamenti all’indispensabile. Sola a Roma, da questa mattina, i Vigili del fuoco hanno effettuato circa 150 interventi, in gran parte per alberi e rami caduti, o in imminente pericolo di caduta, per la rimozione di coperture, cartelloni pubblicitari e cornicioni pericolanti. Un primo bilancio del Campidoglio parla di 250 interventi per alberi e rami caduti e raffiche di vento che hanno raggiunto i 105 km orari.

Acqua alta a Venezia, dove in laguna ha raggiunto quasi 160 centimetri. Danni e disagi, soprattutto a causa del vento, anche in Sardegna e Calabria, dove c’è un velista disperso da ieri al lido di Catanzaro. Il maltempo sta creando disagi anche in Lombardia, Sicilia, Campania, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. In Toscana sono interrotti i collegamenti con le isole. All’Elba, a Rio Marina, la mareggiata ha distrutto lo storico pontile di Vigneria. Collegamenti interrotti anche verso le isole campane di Capri, Procida e Ischia.

Sotto osservazione anche i fiumi. Il livello del Po, nel punto della confluenza con il Ticino, è cresciuto di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore. In Veneto preoccupa il livello del Piave, del Tagliamento e del Meduna. In Lombardia allerta per il Seveso e il Lambro. In Piemonte il fiume Sesia è prossimo al livello di guardia. In Trentino Alto Adige è attesa per la notte l’ondata di piena dell’Adige.