Papa Francesco riempie il Circo Massimo. Valanga di giovani all’incontro con Bergoglio. Oltre 70mila da tutta Italia all’inziativa “Per mille strade verso Roma”. Il Pontefice ai ragazzi: “Non fatevi rubare i vostri sogni”

Più di settantamila giovani sono arrivati da tutta Italia al Circo Massimo per incontrare il Papa in vista del Sinodo di ottobre per l’iniziativa promossa dalla Cei e intitolata “Per mille strade verso Roma”.

I cancelli di accesso alla zona sono stati aperti fin dalle 13.30 e l’area è stata sottoposta a bonifica fin dalle prime ore del mattino. In serata dopo l’incontro con il Pontefice concerti di Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, Perturbazione.

Anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha presenziato all’evento insieme ai giovani.

“Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato che non potrà capire la forza della vita. Non fatevi rubare i vostri sogni” – ha detto Papa Francesco ai giovani. È triste vedere giovani sul divano, mentre passa loro la vita davanti. I sogni, come diceva la Bibbia, sono capaci di seminare pace, fraternità e gioia. C’era un giovane, si chiamava Francesco ed ha cambiato la storia dell’Italia, ha rischiato di sognare in grande”. (ITALPRESS)