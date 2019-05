Pronta la letterina di Bruxelles. Entro venerdì arriva il richiamo della Commissione Ue sui conti. Salvini: “Prendano atto che i popoli hanno votato per il cambio e la crescita”

Dovrebbe arrivare entro venerdì prossimo la lettera con cui la Commissione Ue torna a chiedere all’Italia chiarimenti sui “fattori rilevanti” che hanno portato all’aumento del debito. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti già per il 2018, come indicato anche nelle ultime previsioni economiche, che la esporrebbe anche a una sanzione di 3,5 di miliardi di euro. La risposta dell’Esecutivo sarà presa in considerazione nel rapporto sul debito che la Commissione Ue sta preparando.

“Aspetto di leggere la lettera dell’Ue – ha commentato il vicepremier Matteo Salvini – ma credo che la Commissione europea debba e possa prendere atto che i popoli ieri hanno votato per il cambio e la crescita: quello che è chiaro che non si alzano le tasse, che l’aumento dell’Iva non esiste”.

“Penso che gli italiani diano mandato a me e al governo – aveva detto il leader della Lega riferendosi alla lettera di Bruxelles nel corso della conferenza stampa sull’esito del voto – di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati. Non siamo noi che vogliamo sforare. Se noi fossimo costretti a rispettare numeri e vincoli vecchi, il debito crescerebbe. Noi vogliamo ridurlo e avere il credito delle istituzioni europee per fare il contrario di quello che hanno fatto i Monti i Gentiloni: ossia restituire soldi”.

“Se la lettera fosse alla vecchia maniera: fate i compiti a casa, tagliate, tagliate, tagliate no”, ha aggiunto Salvini, perché “abbiamo bisogno di assumere tanti medici, ingegneri, giudici, vigili del fuoco” sistemare “scuole e ospedali e per farlo dobbiamo spendere i soldi che ci danno gli italiani pagando le tasse”.