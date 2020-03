Sanità del Lazio in svendita, regalo della Polverini. Nel 2008 l’allora governatrice avallò la dismissione di tre ospedali a Roma, tra cui il Forlanini

C’è da chiedersi se per tenere i conti in ordine, l’Italia e il Lazio abbiano fatto la scelta giusta. Già perché anni di tagli alla spesa pubblica, per lo più lineari, hanno portato a sforbiciate sostanziose nella sanità italiana con diminuzione di posti letto, chiusura di interi reparti e addirittura di interi ospedali. Solo per guardare al caso romano, nel 2008, cioè al tempo in cui la Regione Lazio era presieduta dalla giunta di centrodestra di Renata Polverini, è stato approvato un emendamento al bilancio della Regione che ha sancito la vendita di tre ospedali: il San Giacomo, il Nuovo Regina Margherita e il Forlanini. Una sfoltita, decisa “al fine di contribuire al disavanzo sanitario regionale”, che fino al 2014 è rimasta bloccata salvo poi riprendere coraggio quando è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali e un ulteriore emendamento al bilancio che ha sancito una valutazione catastale del Forlanini da 278 milioni di euro. Un anno dopo l’ospedale viene chiuso e, con la delibera regionale numero 766 che classificava l’ex Forlanini come bene disponibile, messo in vendita per appena 70 milioni di euro. Peccato che di offerte non ne sono arrivate e la struttura è stata abbandonata diventando il ritrovo di tossici e sbandati. Un luogo poi balzato agli onori della cronaca quando nel 2016 si registrò la morte per overdose di una sedicenne.