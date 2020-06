Scuola, Speranza: “L’intesa sulle linee guida è un importante passo in avanti per la riapertura in sicurezza. Un obiettivo fondamentale”

“L’intesa trovata oggi tra governo, Regioni, Province e Comuni sulle linee guida relative alla riapertura delle scuole è un primo importante passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme, anche con il massimo coinvolgimento delle forze sociali. È essenziale investire nuove, ingenti risorse per garantire la riapertura di tutte le scuole, nella massima sicurezza. Un obiettivo fondamentale, su cui tutto il Paese deve essere unito”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione della conferenza Unificata in cui è arrivato da Regioni ed enti locali il via libera alle linee guida del Governo per il rientro a scuola a settembre.