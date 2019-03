Stadio della Roma, arrestato per corruzione il presidente dell’Assemblea capitolina De Vito. L’inchiesta riguarda anche la costruzione di un albergo a Trastevere e la riqualificazione degli ex mercati all’Ostiense

Il presidente della Assemblea capitolina, Marcello De Vito, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura di Roma sul nuovo stadio della AS Roma. L’esponente del M5S è stato fermato insieme ad altre tre persone. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e traffico di influenze illecite.

L’inchiesta riguarda, oltre alle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma, anche la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali di Roma Ostiense.

Oltre a De Vito il gip Maria Paola Tomaselli ha disposto la custodia cautelare in carcere anche per l’avvocato Camillo Mezzacapo, destinatario di incarichi professionali su segnalazione del presidente del Consiglio comunale di Roma. Gli arresti domiciliari sono stati disposti, invece, per l’architetto Fortunato Pititto, legato al gruppo imprenditoriale della famiglia Statuto, e Gianluca Bardelli.

L’indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l’intermediazione di un avvocato ed un uomo d’affari, che fungono da raccordo con De Vito al fine di ottenere provvedimenti favorevoli alla realizzazione di importanti progetti immobiliari.

Nell’inchiesta risultano indagati, in stato di libertà, anche i fratelli Pierluigi e Claudio Toti, presidente e vicepresidente della holding di famiglia. I due imprenditori sono coinvolti nel capitolo riguardante l’appalto per gli ex mercati generali di Roma. Indagato anche Giuseppe Statuto, amministratore della Lux Holding, per l’appalto della vecchia Stazione Trastevere.

“I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento, ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine”, ha commentato a caldo il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. “Non si può rimanere in silenzio. La corruzione – ha aggiunto il pentastellato – è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti”.

“Marcello De Vito è fuori dal Movimento 5 Stelle. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione, come capo politico, e l’ho già comunicata ai probiviri”, ha detto il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio.