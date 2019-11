Una crisi pilotata. Interrogato il braccio destro dell’Ad di ArcelorMittal. I pm vogliono capire se la Morselli ha subito le scelte dei vertici della multinazionale o ne è stata parte

Mentre il Governo è all’affannosa ricerca di una soluzione per l’ex Ilva, proseguono senza sosta le indagini delle Procure di Taranto e Milano sull’operato di ArcelorMittal. E proprio ieri i magistrati meneghini hanno ascoltato come persona informata sui fatti il direttore finance del colosso franco-indiano. I pm Mauro Clerici e Stefano Civardi intendono appurare se sull’acciaieria vi sia stata una “crisi pilotata”, come sospetta l’amministrazione straordinaria dello stabilimento di Taranto, avviata dai vertici di ArcelorMittal attraverso un’operazione di “depauperamento” del polo siderurgico pugliese. Abbastanza per interrogare ieri anche il manager, Steve Wampach, general manager di ArcelorMittal e direttore finance del cluster ArcelorMittal Italia, che si interfaccia costantemente con l’amministratore delegato Lucia Morselli (nella foto).

E gli inquirenti stanno cercando di fare soprattutto luce proprio sulle azioni dell’AD. I pm Civardi e Clerici, insieme al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, stanno infatti cercando di capire se la Morselli abbia subito delle politiche decise dai vertici della multinazionale oppure sia stata parte attiva in quella che potrebbe essere una “crisi pilotata”. Un’inchiesta al momento contro ignoti, in cui sono stati ipotizzati i reati di distrazione di beni e risorse senza il concorso del fallito, false comunicazioni al mercato con riferimento alle informazioni diffuse dalla società nell’ultimo mese e omessa dichiarazione dei redditi, ipotesi quest’ultima legata a una società lussemburghese del gruppo, attiva sul suolo nazionale prima del 2015, quando la multinazionale aprì una sede in Italia.

Sempre ieri inoltre i commissari straordinari dell’ex Ilva hanno ispezionato lo stabilimento di Taranto, trovando poche scorte di materie prime nel magazzino del siderurgico. Un particolare che per gli stessi commissari confermerebbe l’ipotesi dello svuotamento dell’azienda. Tanto che tale aspetto era sottolineato anche nell’esposto presentato dall’amministrazione straordinaria alla Procura della Repubblica di Taranto.