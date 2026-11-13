Stesso testo, stessa firma, nuovi mittenti. Ieri, poco prima delle 10, la mail che annunciava ordigni negli edifici scolastici è tornata a riempire le caselle di posta di 1.803 scuole italiane, secondo i numeri di Palazzo Chigi. Firmata ancora “Mikhail Andropov”, ma partita stavolta da vari indirizzi con domini nelle Filippine.

Alcuni istituti sono stati evacuati, in altri sono scattate solo le verifiche. Intanto sono partite del indagini dei pm dell’antiterrorismo. Stavolta a essere colpita dal mail-bombing è stata anche la Francia, che ha bloccato anche il traffico ferroviario. Da Bruxelles la Commissione ha espresso “piena solidarietà”: “Qualsiasi minaccia rivolta ai civili è semplicemente inaccettabile”.

Si resta a scuola

Ieri, però, il governo ha provato a non farsi travolgere. I ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e dell’Istruzione Giuseppe Valditara hanno chiesto a prefetti e presidi di andare avanti con le lezioni, “a meno che non vi siano specifici e fondati motivi di allarme”.

E quando qualche scuola si è svuotata comunque, da Palazzo Chigi è partita la precisazione: quelle evacuazioni sono state decise “subito dopo l’arrivo delle e-mail e prima di ricevere le indicazioni dei ministri”.

Il protocollo per il futuro

La linea è diventata un protocollo, discusso nel pomeriggio dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Il principio: davanti alla sola ricezione di una mail massiva, senza altri riscontri, non si evacua. Restano i poteri dei prefetti, che potranno far uscire studenti e personale quando emergano “elementi specifici e concreti” di rischio.

Giorgia Meloni, dal vertice della Comunità politica europea a Dublino, allarga il campo: “Il nostro obiettivo è quello di lavorare per ogni settore su protocolli specifici di comportamento che possano rappresentare un punto di riferimento”.

Il summit con l’opposizione

Prima, la premier aveva convocato a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione, con Crosetto, Piantedosi, Tajani, Salvini e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Al tavolo c’erano tutti: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Riccardo Magi, Carlo Calenda ed Edoardo Ziello per Roberto Vannacci. Meloni ha chiesto unità e ha assicurato che l’incontro non sostituisce l’informativa in Parlamento. Poi ha lasciato la parola agli altri.

“Collaborazione ma nessuna delega in bianco”

Le opposizioni ne sono uscite con una linea sola: collaborazione sì, “nessuna delega in bianco”. Il sospetto, confessa uno dei leader, è che Meloni, “fiutando di poter pagare pegno per gli allarmi di ieri”, voglia condividere la responsabilità.

“La responsabilità dell’ordine pubblico e della sicurezza è del governo, non delle opposizioni. Facciano delle proposte e ne discuteremo in Parlamento”, taglia corto Schlein. Conte è sulla stessa linea: “Ieri il Paese si è bloccato per delle mail massicce inviate alle scuole, non possiamo permettercelo”. Servono protocolli, dice, per “non lasciare i dirigenti soli” e non “far correre i genitori a prendere i figli a scuola”. Ma “le proposte deve farle il governo”.

Mail e attacchi hacker sono cose diverse

Tutti insistono su un punto: una cosa sono le mail bombing, altra gli attacchi hacker veri e propri, come quello alla catena del freddo dei supermercati. Fratoianni ha chiesto alla premier perché in Irlanda le autorità avessero avvertito le scuole in anticipo, invitandole a restare aperte.

Bonelli propone una “centrale unica per la cybersicurezza” e più risorse: “Gli hacker non vengono fermati con i cannoni”. Renzi punge: l’allarme di mercoledì “si poteva evitare con un buon antivirus”. E aggiunge: “Invece di spendere soldi su Paragon per spiare i giornalisti, compriamo qualche buon antivirus”.