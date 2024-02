Autonomia, Pedullà a ReStar: “I provvedimenti in discussione in questo momento in Parlamento peggioreranno la sanità e condanneranno il Sud”

L’intervento del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, a ReStar (Rai3) sul tema dell’Autonomia differenziata: “I provvedimenti in discussione in questo momento in Parlamento peggioreranno la sanità e condanneranno il Sud”.