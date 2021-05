In Presi i pop corn? Tre, due, uno e si parte! Ormai in questi tempi tristi e gravosi, oltre che all’arrivo dello Special One alla Roma, ci restano i siparietti televisivi che il Covid ci regala ogni giorno. L’ultimo a Zona Bianca (Rete 4) il 5 maggio, sì proprio il giorno della poesia del Manzoni. Il match ha visto impegnati da una parte l’infettivologo primario genovese Matteo Bassetti, coadiuvato dalla deputata Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia e dall’altra la scrittrice toscana Antonella Boralevi (nella foto). Che aveva cominciato vestendo i panni dell’esperta virologa snocciolando tutta una serie di (improbabili) dati e articoli, naturalmente di grandi università rigorosamente UK, come Oxford e l’Imperial College di Londra.

Lo sprovveduto telenauta che si fosse avventurato per queste lande l’avrebbe quindi facilmente scambiata per l’ennesima esperta scovata dalla Tv in cerca di audience su un tema che, dopo un anno e mezzo di pandemia, tira sempre e cioè la covidomachia. Dicevamo della progressiva intemerata della scrittrice interrotta ad un certo punto dalla Santanché che appena inquadrata faceva delle terribili smorfie di disgusto e si ficcava le mani nei capelli.

A quel punto il conduttore dall’occhio esperto e rapace ha capito che il pranzetto era venuto bene e ha dato la parola all’esponente di Fratelli d’Italia che però non è riuscita a parlare perché interrotta sempre dalla letterata. Insomma, la disputa sembrava incanalata nel solito copione di donna contro donna, che ha sempre un certo seguito, quando la Boralevi ha commesso un errore fatale e cioè ha detto che il professor Bassetti stava sempre in televisione e quindi ha fatto capire che non poteva restargli molto tempo per lavorare.

A questo punto c’è stato l’en plein con l’infettivologo che in diretta televisiva ha mandato letteralmente a fanc… l’illustre letterata per poi sommergerla di parole non molto galanti, anzi a dire il vero gliene ha dette di tutti i colori dandole dell’ignorante patentata. A questo punto la Boralevi citava a sua testimonianza altre tre note covid-star e cioè la Capua, Galli e Crisanti, lasciando però indifferente Bassetti.

Insomma la Boralevi ha obiettivamente fatto una figura barbina perché, con tutto il rispetto per la sua scienza letteraria, non si può trasformarsi ovidianamente o apuleianamente in una virologa improvvisata a riprova che sperimentiamo tempi difficili in cui, per dirla con il Sommo Poeta, “la diritta via era smarrita”.