A Milano è bufera pure sul verde pubblico. Torna sotto la lente l’appalto alla Avr Spa, finita nel 2020 in un’inchiesta per mafia

La bufera che martedì si è abbattuta su Milano ha scoperchiato non solo i tetti, ma anche la lotta sotterranea tra Palazzo Marino e il consorzio Miami, che gestisce il verde milanese. Nonostante subito dopo il disastro il sindaco Beppe Sala si sia affrettato a dichiarare: “Mi sento di escludere che ci sia stata una mancanza dal punto di vista della manutenzione (del verde, ndr)”, le oltre 400 piante sradicate hanno fatto sorgere più di un dubbio su come esse siano state curate negli anni.

Del resto, la storia dell’appalto per la gestione del verde milanese appare più un’epopea da Games of Thrones, che un’ordinaria gestione amministrativa, e ha per protagonisti il Comune e la società Avr, holding multiservizi con sede a Roma, titolare di numerosi affidamenti per la raccolta rifiuti, manutenzioni stradali, gestione del verde in Italia e Polonia.

Flashback

Per raccontare questa vicenda, bisogna tornare al 2017, quando Il raggruppamento formato da Avr spa (capogruppo), Nuova Malegori Srl, Consorzio Stabile A.LP.I. e Euroambiente Srl, si aggiudica i tre lotti della gara “per una gestione unitaria ed esclusiva del servizio globale per la manutenzione delle aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Milano”.

Per gestire l’affidamento della durata di 36 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 12, i vincitori creano la società MIAMI S.c.a.r.l. Al di là delle “normali” frizioni tra amministrazione e appaltatore, i problemi veri arrivano tre anni dopo, quando, a giugno 2020, in concomitanza con la prima proroga dell’affidamento, da Reggio Calabria giunge la notizia che Avr è stata messa in amministrazione giudiziaria, perché coinvolta nell’inchiesta “Helios”. Per la Dda, la società avrebbe avuto “stabili rapporti con imprenditori intranei o comunque collegati con cosche di ‘ndrangheta”. Tra i 13 indagati “due dipendenti dell’Avr per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e 8 amministratori pubblici”.

Una bomba che investe Palazzo Marino, anche perché, nel frattempo, Avr aveva vinto un secondo appalto per la manutenzione delle strade. Della questione viene investito il 23 giugno 2020 il Comitato antimafia, il quale stabilisce che, sebbene “il consorzio Miami scarl, avente sede presso (…) la stessa sede della Avr spa, ed avente come presidente del Cda lo stesso soggetto che ricopre la carica di Presidente, Ad e rappresentante legale della Avr spa”, le due società erano separate. Quindi Palazzo Marino procede con la proroga. Le uniche criticità segnalate dal Comitato sono “l’opportunità che per il futuro venga abbandonato il meccanismo del massimo ribasso, e che il contratto abbia durata superiore ai tre anni, indicata nel contratto in esame”.

Tre mesi dopo viene stipulato anche il contratto per la manutenzione stradale. “Il provvedimento giudiziale non impedisce alla società di continuare a svolgere l’attività per i servizi che vengono erogati”, disse l’allora assessore al Verde, Pierfrancesco Maran, “quindi dobbiamo continuare a collaborare negli appalti indicati”.

Fiumi di polemiche

Nel frattempo Avr esce dall’amministrazione giudiziaria (l’inchiesta porterà a numerose archiviazioni), ma non naviga in buone acque. Tanto che a inizio 2023, la società è costretta a ristrutturare il suo debito, grazie all’ingresso del fondo Azimut Eltif – Private Debt Capital Solutions. A Milano, però i contrasti tra Palazzo Marino e Miami (cioè Avr), si fanno sempre più forti per i disservizi segnalati dai cittadini, tanto che a luglio 2022 – anche a seguito delle incandescenti polemiche per le piante morte di sete durante la torridissima estate scorsa – la giunta firma una delibera per conferire l’intera gestione del Verde pubblico milanese (501.252 alberi, 25.034.985 mq di aree versi, 501.252 mq di aree gioco) alla controllata MM per 25 anni, per un importo annuale di 16 milioni di euro.

Tuttavia, e arriviamo ai giorni nostri, Miami e altre 7 società impugnano la delibera al Tar e vincono. L’assessore comunale al Verde, Elena Grandi, ha promosso appello al Consiglio di Stato, ma la decisione arriverà solo a fine anno. Qualora il Comune vincesse, MM potrebbe verosimilmente subentrare solo a fine 2024. E nel frattempo, l’affidamento a Miami, continua a operare. Di proroga in proroga. Di polemica, in polemica.

di Andrea Sparaciari