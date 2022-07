Crisi di Governo in Italia e nel Regno Unito: le possibili conseguenze dell’instabilità politica europea sulla guerra in Ucraina

Crisi di Governo in Italia e nel Regno Unito: le reazioni del Cremlino e le possibili conseguenze sulla guerra in Ucraina.

Crisi di Governo in Italia e nel Regno Unito: quali possono essere le conseguenze dell’instabilità politica europea sul conflitto russo-ucraino?

Crisi di Governo in Italia e nel Regno Unito: le reazioni di Mosca all’instabilità politica europea

Si è parlato di golpe e si è parlato di imminenti attentati alla vita di Putin ma, mentre l’identità politica della Russia resta salta e il Paese va avanti con l’operazione militare speciale in Ucraina, a indebolirsi è l’Europa. In Germania e in Francia, infatti, Scholz e Macron appaiono sempre meno rilevanti mentre nel Regno Unito, Johnson ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato travolto dallo scandalo Pincher. Tra i Paesi che ancora sembravano preservare una parvenza di stabilità, l’Italia.

Dall’inizio del 2021, la figura di Draghi ha rappresentato una garanzia per l’intera comunità europea. La decisione dell’economista di rassegnare le dimissioni in virtù dei contrasti con i 5 Stelle, tuttavia, ha gettato nel caos non solo la Penisola ma tutta Unione Europea. E la Russia? E la Russia esulta per la debolezza del Vecchio Continente.

Il mood del Cremlino rispetto alla fragilità della politica europea è stato perfettamente riassunto da un fotomontaggio postato su Telegram dall’ex premier Dmitry Medvedev. Il vicedirettore della sicurezza, infatti, ha postato un’immagine in cui figurano l’ex primo ministro britannico Boris Johnson, e il presidente del Consiglio Mario Draghi affiancati da una sagoma nera sulla quale capeggia un grosso punto interrogativo. Il fotomontaggio è stato commentato da Medvedev con la domanda: “Chi sarà il prossimo?”.

Cremlino, Peskov e Zakharova sull’Italia

Intanto, dalla Russia, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha commentando le dimissioni di Draghi, dichiarando che la crisi “è un affare interno dell’Italia” anche se Mosca auspica che il prossimo governo di Roma “non sia asservito agli USA”.

Facendo eco a Peskov, sulla questione italiana si è espressa anche Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Zakharova, all’ANSA, ha affermato: “Gli sviluppi politici a Roma sono un affare interno italiano. Noi auguriamo all’Italia tutto il bene possibile, e di riuscire a superare i problemi creati dai precedenti governi. Con l’Italia vogliamo avere buoni rapporti – e ha aggiunto –. Non solo i responsabili, ma la maggioranza del popolo russo considera l’Italia come un buon partner. Abbiamo molte cose in comune, e obiettivi in comune”.

Sulla rottura tra l’esecutivo guidato da Draghi e il Movimento 5 Stelle di Conte, è intervenuto anche il consigliere economico di Navalny, Vladimir Milov, che ha postato una foto di Vladimir Putin e Giuseppe Conte su Twitter, scrivendo: “L’amico di Putin, Giuseppe Conte, sta cercando di far cadere il governo di Mario Draghi in Italia”.

Putin’s friend @GiuseppeConteIT is trying to bring down Mario Draghi’s government in Italy pic.twitter.com/jN3Q7kKSHL — Vladimir Milov (@v_milov) July 14, 2022

Crisi di Governo in Italia e nel Regno Unito: le possibili conseguenze sulla guerra in Ucraina

Mentre in Russia proliferano opinioni e congetture, è certo che la debolezza politica europea avrà ripercussioni importanti sull’andamento della guerra in Ucraina. Al momento, è ancora difficile riuscire a quantificare le conseguenze che le crisi di Governo in Italia e nel Regno Unito avranno sul conflitto russo-ucraino. A Londra, la situazione dovrebbe restare pressoché invariata in quanto il governo Tory sembra essere determinato a portare avanti i progetti già annunciati che comprendono anche l’addestramento dei soldati ucraini nel Regno Unito.

Discorso diverso per l’Italia. Il contributo italiano, infatti, è stato fondamentale nei mesi della guerra soprattutto da un punto di vista politico in considerazione del consolidamento del blocco euroatlantico.

L’eventuale rimozione di Draghi dalla guida dell’esecutivo e l’inaugurazione di un Governo che traghetti l’Italia verso le elezioni, rappresentano un danno non solo per il Paese ma anche per l’Ucraina nonché un modo per rafforzare l’egemonia russa.