Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza

Si tratta di una vera e propria bocciatura, quella espressa dalla Corte di Cassazione nei confronti del cosiddetto decreto sicurezza del governo Meloni. Nella relazione 33/2025 sulle novità normative – un documento non vincolante ma di altissimo valore giuridico – la Suprema Corte ha raccolto e fatto proprie le critiche di larga parte della comunità giuridica, dall’accademia alla magistratura, fino all’avvocatura. Secondo la Cassazione, il decreto non solo presenta vizi di legittimità costituzionale, ma avrà anche l’effetto concreto di aumentare i procedimenti penali e il numero dei detenuti nelle carceri italiane.

A riportare in dettaglio i contenuti della relazione è il portale Articolo21, che evidenzia come le critiche della Cassazione si concentrino su due aspetti centrali: il metodo con cui è stato adottato il provvedimento e i suoi contenuti.

La Suprema Corte sottolinea l’assenza dei requisiti di necessità e urgenza, imprescindibili per l’adozione di un decreto legge secondo l’articolo 77 della Costituzione. Il testo, infatti, ha inglobato un disegno di legge già in discussione in Parlamento e approvato dalla Camera, e ha fatto ricorso al decreto-legge per “evitare dilazioni al Senato”. Una motivazione che – come ricorda la giurisprudenza della Corte Costituzionale – non può giustificare l’urgenza con una “semplice enunciazione apodittica”.

Altro profilo critico è l’eterogeneità del decreto, che affronta temi vastissimi e non coerenti tra loro: dal terrorismo alla mafia, dai beni confiscati alle norme sulle manifestazioni, fino alla coltivazione della canapa. Una tale dispersione tematica viene vista dalla Cassazione come ulteriore vizio di legittimità.

Aggravanti e carcere: i punti più controversi

Nel merito, la relazione evidenzia diversi “profili problematici”: