Doppia assoluzione per Luca Castellini. Nel sistema giudiziario alla rovescia della Cartabia, i reati dell’ultrà veronese neppure esistono

L'ultras Luca Castellini ha ricevuto una doppia assoluzione per le lodi a Hitler e le frasi razziste contro Balotelli: i reati non esistono.

Doppia assoluzione per Luca Castellini. La riforma Cartabia colpisce ancora. L’ultrà dell’Hellas Verona e dirigente di Forza Nuova per il Nord era accusato di aver glorificato Adolf Hitler cantando “siamo una squadra fantastica, fatta a forma di svastica” e di aver scritto frasi razziste contro Mario Balotelli, considerato “più stupido che negro”.

La doppia assoluzione di Luca Castellini

Il Tribunale di Verona ha assolto Castellini poiché il primo episodio “non costituisce reato” mentre, nel secondo caso, “il fatto non sussiste”. Nelle motivazioni a favore del 47enne, diffuse a tre mesi dalla sentenza del 4 ottobre, i giudici ritengono che le lodi a Hitler fossero solo un’affermazione “assurda” priva di fini ideologici. La constatazione su Balotelli, invece, non “esprime un giudizio sul colore della pelle o sulla razza” e non è “discriminatoria”.

Il sistema giudiziario alla rovescia della Cartabia

L’epilogo del caso Castellini, che è ancora sotto processo per l’assalto alla Cgil, è diretta conseguenza dell’operato di Marta Cartabia. Che la giustizia italiana facesse acqua da tutte le parti era noto. Ma il colpo di grazia è stato inferto dalla riforma “illuminata” dell’ex Guardasigilli. Oggi, in Italia, pare quasi non ci siano più reati da condannare: ogni colpa può essere sminuita. Basta patteggiare. Sempre e comunque. Pur di ridurre al minimo il carico di fascicoli.

Così anche reati atroci come mafia, terrorismo, tratta di essere umani, prostituzione minorile o violenza sessuale su minori beneficiano di incredibili sconti di pena e, spesso, i delinquenti non finiscono neanche in carcere. Non stupisce, quindi, la doppia assoluzione. Nel mondo alla rovescia della Cartabia, in fondo, i reati contestati all’ultrà veronese neppure esistono.

LEGGI ANCHE: Il Viminale ha decreti per tutti, tranne che per gli ultrà