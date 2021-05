L’agenzia di stampa Reuters parla della rinuncia allo stipendio da parte di Mario Draghi e fa sapere che il presidente del Consiglio italiano percepisce “almeno” due pensioni per un ammontare totale di quasi cinquecentomila euro.

“Draghi? Rinuncia allo stipendio ma ha due pensioni da mezzo milione di euro”

“La dichiarazione dei redditi 2020 di Draghi, pubblicata in ritardo mercoledì, ha mostrato che Draghi aveva un reddito lordo di 583.470 euro nel 2019. Di questi, 498.144 euro provengono da pensioni statali che riceve dai suoi precedenti lavori come direttore generale del Tesoro e governatore della Banca d’Italia, ha detto la sua portavoce”, scrive l’agenzia. Draghi, che attualmente ha 73 anni, ne aveva 54 quando lasciò il Tesoro nel 2001 per assumere un ruolo di primo piano presso la banca di investimenti Goldman Sachs a Londra. Aveva 64 anni quando lasciò la Banca d’Italia.

Il predecessore di Draghi, Giuseppe Conte, incassava circa 90mila euro lordi dalla carica presidente del Consiglio, e aveva rinunciato al 20% dello stipendio totale, che ammonta a circa 110mila euro. I media italiani hanno scritto che Draghi incassava quasi 15.000 euro al mese lordi di pensione dal Tesoro dall’età di 59 anni. La sua portavoce ha detto che non è stata in grado di confermarlo.

Diversi premier italiani, tra cui Paolo Gentiloni nel 2016-18 ed Enrico Letta nel 2013-14, non hanno ricevuto uno stipendio perché, a differenza di Draghi, erano anche parlamentari e la legge italiana vieta di accumulare entrate dai due ruoli. Lo stipendio di parlamentare è più alto di quello del presidente del Consiglio. Mario Monti, primo ministro nel 2011-13, ha rinunciato allo stipendio a cui aveva diritto dopo essere stato nominato senatore a vita. I politici italiani sono obbligati a pubblicare le loro dichiarazioni dei redditi e Draghi ha approfittato dell’occasione per annunciare che rinuncerà allo stipendio.