Elisa scomparsa a 15 anni da Roma: cosa si sa su di lei. La testimonianza del padre dell’adolescente e l’appello su Facebook della madre.

Elisa scomparsa a 15 anni da Roma: il racconto del padre Massimiliano

Nella giornata di lunedì 16 maggio 2022, una ragazza di soli 15 anni è scomparsa da casa e, da quasi 24 ore, non si hanno più notizie di lei.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la giovane scomparsa si chiama Elisa, vive a Roma con la famiglia e, nella giornata di lunedì 16, potrebbe aver preso un pullman al capolinea dell’Anagnina. Intorno alle ore 10:00, infatti, l’ultima cella telefonica alla quale si è agganciato lo smartphone dell’adolescente si trovava proprio in zona Anagnina.

Il padre della 15enne, Massimiliano, ha raccontato che la figlia “si è allontanata ieri mattina per andare a scuola”. L’uomo, poi, ha aggiunto: “Ci aveva mandato un messaggio dicendo che avrebbe fatto tardi perché si sarebbe trattenuta a scuola. La mamma ha provato a chiamarla ma Elisa ha risposto con messaggi dicendo che stava ancora a lezione. All’inizio abbiamo creduto fosse a scuola. Nell’ultimo periodo di ritardi ce ne sono stati diversi a causa di problemi, forse non era l’indirizzo giusto per lei, ma nonostante questo aveva ottimi voti”.

Alle 14:00, orario di fine lezioni, i genitori di Elisa hanno chiamato l’istituto scolastico e hanno appreso che la 15enne non si era presentata a scuola quella mattina.

Il padre della ragazza, quindi, ha affermato: “Siamo andati subito alla polizia. Ci hanno detto che la foto di Elisa è stata mandata alla rete dei taxi e alle stazioni della metropolitana”.

Cosa si sa su di lei? L’appello della madre su Facebook

La mamma dell’adolescente ha scritto un appello su Facebook chiedendo a tutti gli amici della figlia e a chiunque avesse informazioni di aiutarla a ritrovare Elisa scomparsa a 15 anni da Roma.

Nel post pubblicato dalla donna, infatti, è possibile leggere quanto segue: