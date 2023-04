Giletti smentisce incontri con la Rai per il suo futuro. Tante ombre sulla sospensione di Non è l’Arena ed arriva la perquisizione a Baiardo

Giletti smentisce le voci che lo vogliono in trattativa per il suo passaggio in Rai. Tante ombre dopo la sospensione di Non è l'Arena.

Giletti nega trattative per il suo possibile passaggio in Rai. Il giorno dopo l’annuncio della sospensione del programma di La7 Non è l’Arena spuntano tanto ombre sulla decisione di Urbano Cairo.

Giletti smentisce incontri con la Rai per il suo futuro

Conclusa anzi tempo la stagione di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti ogni domenica sera su La7. L’emittente di Urbano Cairo, infatti, ha bloccato la messa in onda già dal 16 aprile. Certo è che nelle ultime settimane le voci su un possibile passaggio del giornalista alla Rai, magari per condurre un talk show su Rai2 o prendere il posto di Fabio Fazio su Rai3, si sono fatte sempre più insistenti.

Tuttavia, Giletti ha voluto rispondere alle voci che hanno riferito di possibili trattive con la Rai: “a proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi“, ha detto il conduttore all’Adnkronos.

“In merito all’articolo riportato oggi da La Stampa a firma di Michela Tamburrino, dal titolo ‘Stop a Giletti’, in cui si afferma di presunti ripetuti incontri avvenuti tra il sottoscritto ed il dottor Massimo Giletti, mi preme comunicare che la notizia è destituita di ogni fondamento: nessun incontro, neppure casuale, è mai avvenuto tra il dottor Giletti e me”, aveva sottolineato anche Giampaolo Rossi in una nota.

Tante ombre sulla sospensione di Non è l’Arena ed arriva la perquisizione a Baiardo

Intanto, Salvatore Baiardo è stato perquisito ieri mattina dagli agenti della Direzione investigativa antimafia poco prima che La7, l’emittente di Urbano Cairo che mette in onda il programma, ne sospendesse la produzione. Si indaga su circa 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano. Baiardo è stato più volte ospite esclusivo proprio di Giletti a Non è l’Arena.

Subito dopo la sospensione del programma di Giletti, è spuntato un video su TikTok con Baiardo che annuncia il suo prossimo arrivo in Mediaset: “Ci sono nuove iniziative, probabilmente mi vedrete in Mediaset, lì uno può dire quello che pensa e non ti condizionano nel parlare. Ne scoprirete delle belle“. Poi, l’accusa alla rete di Urbano Cairo. “A La7 non mi permettevano più di dire quello che volevo dire perciò devo per forza abbandonarla“.