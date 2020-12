La Lamorgese positiva al Covid. La notizia giunta durante il Cdm. Bonafede e Di Maio in isolamento. Tamponi per Conte e gli altri ministri

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, è risultata positiva al Coronavirus. La notizia si è appresa mentre era un corso il Consiglio dei ministri e la ministra ha lasciato in anticipo la riunione. Il ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e degli Esteri, Luigi Di Maio, si trovano in autoisolamento fiduciario in quando durante la riunione del Cdm sedevano accanto alla Lamorgese. Entrambi nei prossimi giorni verranno sottoposti al tampone, insieme a tutti gli altri ministri presenti e al premier Giuseppe Conte. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, la ministra, al momento asintomatica, si era sottoposta a tampone questa mattina, a titolo precauzionale, come avviene ogni 10 giorni. Avuta comunicazione del risultato del test, la Lamorgese ha quindi immediatamente lasciato Palazzo Chigi.