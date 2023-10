La stretta sui tassi affossa il mercato immobiliare

Scendono le compravendita delle abitazioni. E scendono ancora di più i mutui. Effetto Bce, potremmo chiamarlo. L’aumento dei tassi d’interesse grava sul mercato immobiliare italiano, come dimostrano i Dati statistici notarili. Nei primi sei mesi del 2023 la compravendita di abitazioni è scesa dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ancora peggio va per i mutui, colpiti proprio dall’aumento dei tassi e cresciuti a dismisura: per l’acquisto della casa ricorrendo al prestito la discesa è stata addirittura del 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo quanto emerge dall’analisi, in Italia l’aumento dei tassi ha portato “le persone a utilizzare maggiormente i propri capitali rispetto alle forme di finanziamento”. Va meglio per gli acquisti delle seconde case, che è stabile con una riduzione solamente dell’1,9% nel primo semestre del 2023. Molto peggio, invece, per la percentuale di abitazioni acquisite da imprese: -11,5%.

Il numero di acquisti di abitazioni è sceso progressivamente nel corso dei mesi: nel primo trimestre il calo è stato del 4,7%, per poi aumentare fino al 12% del secondo trimestre. Nel primo semestre dell’anno in corso le compravendite di prime case tra privati sono diminuite dell’11%, mentre per quelle effettuate dalle imprese la discesa è del 34,2%. Il mercato delle seconde case, invece, subisce una riduzione minima. Per quanto riguarda i mutui, la discesa è stata del 25,9% nel primo trimestre e del 32,6% nel secondo trimestre. Una riduzione in linea con il calo di capitale erogato: da 38,5 a 26,9 miliardi (-30,1%).

Il capitale medio concesso non cambia, attestandosi sempre intorno ai 170mila euro (circa 1.500 euro di differenza rispetto al 2022). Per quanto riguarda il valore del capitale erogato, il dato peggiore riguarda la fascia 200.000-250.000 euro (-42%), mentre per lo scaglione 50.000-100.000 e quello oltre i 500.000 la riduzione è di poco superiore al 20%. Per quanto riguarda l’età dei richiedenti, il calo riguarda tutte le fasce con una riduzione più elevata (-35,9%) nella fascia 66-75 anni. Per la fascia 18-35 anni (che riguarda oltre un terzo del totale dei prestiti) la discesa è stata del 28,1%, poco al di sotto della riduzione media del numero di mutui concessi nel semestre.

L’analisi considera anche le differenze in nove grandi città italiane su mutui, surroghe e compravendite di fabbricati abitativi. Il calo delle transazioni è diffuso in tutte le città (dal -0,3% di Palermo al -10,3% di Firenze), mentre per le seconde case va meglio, con chiusura in positivo per Torino, Verona, Bologna, Napoli e Palermo. Per quanto riguarda i mutui, netto il calo (superiore al 30%) a Torino, Bologna, Napoli e Palermo.

Per il 2023 ci si attende un calo complessivo del mercato pari al 10,5%, stando allo studio. La previsione è che continui a reggere, tutto sommato, il mercato delle seconde case per i privati, sia in confronto alle prime abitazioni che agli acquisti delle imprese. Passando alla previsione sui mutui, si prospetta una riduzione del 23,8% nel 2023. Un netto calo dovuto soprattutto al rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce.

