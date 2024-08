M5S: “Il governo italiano dovrebbe convocare l’ambasciatore israeliano e smettere di vendere armi a Israele”

"Aberranti le dichiarazioni del ministro israeliano Smotrich sulla moralità di far morire di fame 2 milioni di palestinesi".

“Trovo aberranti le dichiarazioni del ministro israeliano Smotrich sulla moralità di far morire di fame 2 milioni di palestinesi: parole che hanno tutti gli elementi politici del genocidio perché si basano sulla disumanizzazione del nemico. Sono cose aberranti che non possono essere normalizzate. Voglio capire quale sia la linea di confine che si pongono la comunità internazionale, Stati Uniti, Unione europea, Italia”. È quanto ha dichiarato a Coffee Break di La7 il capogruppo M5s alla Camera, Francesco Silvestri.

“Il governo italiano – afferma ancora l’esponente M5S – dovrebbe convocare l’ambasciatore israeliano per chiedere conto della sua politica sui civili palestinesi e smettere di vendere armi a Israele, oltre riconoscere lo Stato palestinese come hanno fatto altri Paesi europei e farlo proprio ora allo scopo di constare la criminale politiche di Israele guidata da Netanyahu che ormai ha legato la propria sopravvivenza politica alla guerra. Sterminare civili palestinesi non aiuta Israele, aiuta i terroristi Hamas”.