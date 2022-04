Mino Raiola, che malattia ha: il potente procuratore del mono del calcio, dato prima per morto e poi ‘resuscitato’, sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni sembrano essere molto gravi.

Mino Raiola, che malattia ha il procuratore sportivo

Mino Raiola, all’anagrafe Carmine Raiola, è uno dei procuratori del mondo del calcio più conosciuti e potenti. Nella sua scuderia tanti sono i calciatori importanti e che hanno molto mercato.

Il suo nome, nella tarda mattinata di giovedì 28 aprile, è circolato non per notizie sportive. Infatti, è stata diffusa una notizia della sua presunta morte. In realtà, il procuratore, originario di Nocera Inferiore(Salerno), si trova in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il potente procuratore era stato ricoverato d’urgenza lo scorso 12 gennaio. Le notizie che circolavano parlavano di una patologia polmonare non legata a un’infezione da Covid. Tuttavia, lo staff di Raiola, in merito alle sue condizioni di salute, parlava di controlli programmati e circolava la voce di un intervento per il procuratore in programma da tempo.

Le sue condizioni di salute

La morte annunciata è stata immediatamente smentita ma le condizione di Raiola non sono buone. In merito alle notizie diffuse sulla morte di Mino Raiola, Alberto Zangrillo (primario del San Raffaele) ha chiarito. “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo” ha infatti fatto sapere.

In seguito, è arrivato anche un tweet dall’account di Raiola: “Stato di salute attuale per chi lo chiede: incazzato visto che è seconda volta che mi uccidono in quattro mesi. Sembra che sono in grado di resuscitare”.