Nessuna prova che i tre “Ufo” abbattuti dagli Stati Uniti siano cinesi

Gli Stati Uniti non hanno alcuna indicazione che i tre “Ufo”, abbattuti sui cieli nordamericani nei giorni scorsi, fossero parte del programma di spionaggio cinese. È quanto ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, parlando della vicenda dei palloni spia e dei tre oggetti non identificati neutralizzati dall’aviazione nei giorni scorsi.

John Kirby è tornato a parlare della vicenda dei palloni spia e dei tre “Ufo” neutralizzati dall’aviazione nei giorni scorsi

Kirby, nel corso di in un briefing con i media americani dedicato ai palloni spia, ha aggiunto che nessun gruppo o individuo si è fatto avanti per rivendicare la proprietà dei tre “Ufo” che l’aviazione americana, su ordine del Pentagono del presidente Joe Biden, ha abbattuto nei giorni scorsi.

I tecnici dell’esercito americano stanno analizzando i componenti elettronici del primo pallone spia abbattuto sopra gli Stati Uniti

Il Comando settentrionale dell’esercito statunitense, ha confermato, invece, che i militari hanno recuperato componenti elettronici e sensori chiave, ritenuti utilizzati per la raccolta di informazioni, dal presunto pallone spia cinese abbattuto all’inizio del mese.

“Le squadre sono state in grado di recuperare un numero significativo di detriti, compresi tutti i sensori prioritari e le parti elettroniche, nonché ampie sezioni della struttura”, ha dichiarato il Comando settentrionale dell’esercito statunitense.

Il pallone spia, che Pechino ha negato essere un dispositivo governativo utilizzato per la sorveglianza, era stato abbattuto da un caccia dell’Air force al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio, dopo che per una settimana era rimasto alla deriva nei cieli del Paese, tra l’altro sorvolano anche siti militari sensibili nel Montana.

I resti del pallone sospetto sono caduti in mare e sono stati recuperati dalla Marina. Da allora, gli investigatori del Fbi hanno studiato il relitto per valutare le capacità di sorveglianza dell’oggetto, ma non avevano avuto finora accesso all’elettronica di bordo, ora nelle mani dell’esercito.

Leggi anche: Oggetti volanti non identificati abbattuti in Alaska, Canada e Usa. Dal collegamento con il pallone spia-cinese alla pista extraterrestre: le ipotesi sul web