Una chat su Whatsapp per seguire l’iter delle norme favorevoli a Toto costruzioni, con scambi di messaggi tra Luca Lotti (nella foto), ai tempi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario del Cipe, Alfonso Toto, referente dell’omonimo gruppo, e l’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open.

È quanto documentano gli investigatori della Guardia di Finanza in una delle informative agli atti dell’inchiesta della procura di Firenze su Open (leggi l’articolo), la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Secondo gli inquirenti il gruppo avrebbe goduto di un vero e proprio “sistema di promozione” e di “sostegno” per l’approvazione da parte del Parlamento di modifiche normative favorevoli ai suoi interessi di concessionario autostradale, ottenuto in cambio di finanziamenti erogati per via indiretta a Open.

Per i pm ci sarebbero 800.000 euro versati da Toto a Bianchi a fronte di una prestazione professionale fittizia. Sull’iter legislativo di sei provvedimenti, non tutti poi approvati, ci sarebbero stati scambi di messaggi whatsapp tra Toto, Bianchi, Lotti, uno stretto collaboratore di quest’ultimo – non indagato – e l’imprenditore Patrizio Donnini. Secondo la procura, la fondazione Open avrebbe impiegato i finanziamenti ottenuti agendo come un’articolazione di partito.

Dagli accertamenti emergerebbe come le spese sostenute da Open attengano a costi tecnici per servizi di cui avrebbe goduto l’ex premier nell’ambito della sua attività politica, come quelli per bollette di luce e telefono, affitto e alloggi in hotel. Tra le spese documentate, anche quelle per il noleggio di un’auto considerata dagli inquirenti a disposizione dell’allora Presidenza del Consiglio, e quelle relative alla multe prese a Roma durante l’utilizzo della vettura.