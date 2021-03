Plogging, lo sport svedese che aiuta a proteggere l’ambiente

Quello di sport e ambiente è un binomio che negli ultimi tempi sta diventando sempre più importante, coniugando due aspetti fondamentali per il benessere fisico e psicologico: l’attività fisica e il contatto con la natura. C’è uno sport in particolare che riesce a coniugare alla perfezione questi due aspetti, e parliamo nello specifico del plogging (chiamato anche plogga). Di cosa si tratta nello specifico e cosa serve per praticarlo? Scopriamolo qui di seguito.

Lo sport più green che c’è

Il termine plogging è un neologismo formato dall’unione di “plocka upp” (che in svedese vuol dire “raccogliere”) e “jogging”, che indica la raccolta di rifiuti dispersi nell’ambiente mentre si passeggia o si corre in un’area verde, che può essere un bosco ma anche semplicemente un parco cittadino.

Nato nel 2016 a Stoccolma da un’idea dello svedese Erik Ahlström, allenatore e storico ambasciatore del brand Salomon, questo particolare sport rappresenta dunque uno dei modi più ecofriendly per dedicarsi all’attività fisica. Il nobile scopo che è alla base di questo sport è il motivo per cui si sta diffondendo in tutto il mondo, attraverso eventi che raccolgono sempre più adesioni da parte di persone di ogni età, in particolare tra gli appassionati di running. Basti pensare che a Città del Messico è stato segnato il record di plogging, con ben 4000 persone che si sono riunite per svolgere questa attività in una sola giornata.

Cosa serve per fare plogging?

Trattandosi di una particolare variante del jogging, saranno indispensabili delle scarpe adeguate per l’attività insieme agli accessori solitamente usati per la corsa; nello specifico sarà bene avere a portata di mano uno zainetto leggero e minimalista pensato per il running e un must have come la borraccia termica disponibile su Addnature.it. Per quanto riguarda gli strumenti specifici adatti per la raccolta dei rifiuti, bisogna assicurarsi di proteggersi da tagli o ferite di qualsiasi tipo, non rare quando si maneggiano oggetti rotti o taglienti, che possono essere pericolosi.

Sarà quindi necessario portare con sé un paio di guanti, avendo cura di sceglierli di uno spessore adeguato e fatti con materiale resistente come la gomma, ad esempio; anche l’acquisto di pinze raccogli rifiuti come quelle disponibili su Manomano.it può essere di grande aiuto in un contesto di questo tipo.

A tal proposito è bene sapere che esistono diverse versioni del plogging: alcuni si dedicano alla raccolta in fase di riscaldamento o di defaticamento, mentre altri cercano di raccogliere rifiuti per tutta la durata della corsa; a seconda dei casi, quindi, è possibile portare un’attrezzatura più o meno ingombrante per rendere il tutto più pratico. Altro oggetto indispensabile da avere con sé ovviamente sarà un sacchetto di plastica riutilizzabile abbastanza capiente per rifiuti di piccola e media grandezza.

