La tassa sui super ricchi resta al centro del confronto tra i progressisti, ma il lavoro per trovare una sintesi condivisa prosegue. Nessuna rottura né una semplice presa d’atto delle distanze: al tavolo sul programma del centrosinistra, riunito ieri per oltre due ore in videocollegamento, le forze dell’alleanza hanno messo a confronto strumenti e soglie di un possibile prelievo sulle grandi ricchezze. La discussione continuerà oggi e potrebbe richiedere un altro appuntamento domani. L’obiettivo è arrivare a una proposta comune, superando anche la diffidenza verso la parola “patrimoniale”, invisa al M5S e guardata con cautela dal Pd.

Progressisti al lavoro sul fisco. Si cerca l’intesa anche sulla patrimoniale

Il punto di partenza è condiviso da una parte consistente della coalizione: ridurre le disuguaglianze e alleggerire il carico fiscale su lavoro e redditi medio-bassi. A dividere sono le modalità. Avs chiede un’imposta progressiva sui grandi patrimoni, immobili compresi; il M5S vuole intervenire soprattutto sulle ricchezze finanziarie; i dem valutano un prelievo circoscritto ai patrimoni più elevati. Italia Viva resta contraria, mentre +Europa sollecita approfondimenti e pone l’accento sulla riduzione delle tasse sul lavoro.

Le proposte dei Cinque Stelle

Alla riunione erano presenti Antonio Misiani per il Pd, Riccardo Ricciardi e Mario Turco per il M5S, Marco Grimaldi e Lorenzo Fioramonti per Avs, Raffaella Paita per Italia Viva, Ernesto Maria Ruffini per Più Uno, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova per +Europa, oltre a Bruno Tabacci. Il clima viene descritto come pacato e positivo, pur con qualche confronto acceso, in particolare tra Turco e Grimaldi. Non è però emersa una chiusura del negoziato: le proposte restano sul tavolo, in attesa di individuare un punto d’incontro da sottoporre, se necessario, ai leader. A precisare la posizione pentastellata è stato Giuseppe Conte.

“Qui c’è un equivoco: stiamo discutendo patrimoniale sì o patrimoniale no? La domanda è se siamo favorevoli a una tassazione sui super ricchi. Il Movimento 5 Stelle risponde assolutamente sì”. Per Conte, il prelievo è necessario per redistribuire risorse a favore di una popolazione che comprende un ceto medio sempre più impoverito. La questione, ha insistito, è individuare lo strumento senza deprimere l’economia reale, già alle prese con la stagnazione. “Ci confronteremo con animo assolutamente non ideologico e sono convinto che faremo sintesi”.

Il M5S propone due misure permanenti. La prima è aumentare progressivamente dall’attuale 0,2% fino all’1% l’imposta sulle grandi ricchezze finanziarie, escludendo piccoli risparmiatori, conti correnti, depositi e previdenza. La seconda è tassare i grandi profitti generati dalla speculazione finanziaria ad alta frequenza. Secondo Turco, gli incassi dovrebbero alimentare un fondo per ridurre le imposte su lavoratori e imprese. È su questo terreno che il Movimento intende muoversi, evitando una patrimoniale generalizzata.

Quelle di Avs e del Pd

Diversa la ricetta di Avs. I rossoverdi vogliono una tassa progressiva sulle ricchezze nette superiori a 5,4 milioni di euro, inclusi gli immobili. Secondo le stime del partito, riguarderebbe circa 50mila contribuenti, lo 0,1% più ricco, e produrrebbe quasi 16 miliardi l’anno. Grimaldi ha messo in guardia dalla volatilità di un’imposta concentrata sulle rendite finanziarie, sostenendo che intervenire sui grandi patrimoni immobiliari permetterebbe di finanziare un taglio delle tasse per la maggioranza dei cittadini. Il Pd, con Misiani, ha ribadito la linea della segretaria Elly Schlein a favore di una tassa sui super ricchi, segnalando però le difficoltà tecniche e politiche.

Al Nazareno si guarda con interesse alla proposta dell’economista francese Gabriel Zucman: un prelievo minimo annuo del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Una soglia molto più alta di quella indicata da Avs. Le resistenze di Italia Viva, espresse da Paita, e le riserve di Magi e Della Vedova non sono scomparse. Ma il confronto resta aperto. Schlein, a margine di un’iniziativa pubblica, si è detta “fiduciosa”. La sfida per i progressisti è trovare una formula che tenga insieme giustizia fiscale, tenuta della coalizione e alleggerimento delle imposte sul lavoro, senza lasciare che sia la parola “patrimoniale” a decidere da sola l’esito della trattativa.