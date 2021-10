L’ennesimo cortocircuito della nuova gestione del Movimento cinque stelle è servito. Era d’altronde solo questione di tempo. In tanti se l’aspettavano e alla fine è arrivato sul tema più gettonato: il ballottaggio di Roma. Giuseppe Conte ha infatti scelto il candidato da sostenere al ballottaggio per le elezioni comunali di Roma. In un’intervista a DiMartedì (qui per rivederla), l’ex premier e capo politico M5s ha dichiarato che darà il suo voto al candidato del Pd, Roberto Gualtieri.

Un endorsement che lascia comunque libera scelta all’elettorato pentastellato, ma che mette la parola fine ai dubbi emersi nei giorni scorsi sulle posizioni del Movimento, dopo che la sindaca uscente, Virginia Raggi, non aveva voluto dare indicazione di voto, incontrando entrambi i candidati. Ma che questo non rispecchiasse le posizioni di Conte, che con Gualtieri ha condiviso anche l’esperienza di governo giallo-rosso, era prevedibile visto che l’ex presidente del Consiglio aveva dichiarato: “Ho già detto quello che penso di Gualtieri, è una persona che ha lavorato con me – aveva detto a Tagadà su La7 – Sicuramente è una persona di valore, che non voglio sminuire nelle possibilità di far bene”.

Anche se la presa di posizione dell’ex premier non è netta: dopo aver espresso la sua preferenza ha comunque voluto specificare che “non è detto che debba essere quella del Movimento”. Quando gli è stato fatto notare che l’ex prima cittadina di Roma in questi giorni non si è espressa e che, addirittura, avrebbe potuto dare il proprio voto al candidato del centrodestra, Conte ha risposto che la Raggi non gli ha mai espresso questa volontà: “Non mi risulta affatto che Raggi sia schierata con Michetti. Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà”, ha specificato il leader del Movimento. Come se non bastasse altrettanto chiaro è stato anche Stefano Patuanelli che, in un’intervista a Repubblica, ha dichiarato: “Se avessi la residenza a Roma non avrei dubbi su come esprimere il mio voto”. Ergo: Gualtieri. Anche lui.

TAMPONI GRATIS? Non c’è dubbio, però, che il nuovo Movimento non parte col piede giusto. È certamente legittimo un periodo di assestamento, ma la mancanza di una linea chiara appare piuttosto evidente con continue invasioni di campo impreviste. Tra le ultime anche quella di Beppe Grillo di ieri che ha lanciato l’idea di tamponi gratuiti per i non vaccinati (leggi l’articolo) perché “serve una pacificazione”. Una posizione evidentemente in contrasto con quanto fatto finora dal governo e sostenuto dallo stesso Movimento. A rispondere al Garante ci ha pensato il ministro del Lavoro Andrea Orlando: “Rendere completamente gratuiti i tamponi significa smentire l’orientamento che finora è stato seguito”. Punto.

PAURA DELLA FRATTURA. Continui cambi di passo, dunque. Che inevitabilmente finiscono con l’avere anche una lettura politica. Anzi, due. La prima, più immediata, è che certamente tale posizione non contribuisce a un’unità dei pentastellati e indebolisce la leadership di Conte, visto che c’è chi esprime posizioni differenti da quelle del presidente eletto. Si dirà: è un bene la diversità di opinioni. Certo, a patto che poi la linea seguita sia soltanto una. Il problema, infatti, è se la diversità di vedute e dichiarazioni possa pian piano riguardare anche tematiche politiche vere e proprie. A quel punto le divergenze potrebbero non avere più freni con un’inevitabile involuzione del Movimento. O, forse, spaccatura.

E qui arriva la seconda lettura politica. Non è un mistero che, se da una parte Conte sintetizza la volontà della maggioranza del Movimento di strutturare un’intesa duratura col Pd, c’è anche chi resta profondamente critico a questa nuova veste dei pentastellati. Posizioni nette come quelle della Raggi o come quella di Alessandro Di Battista (e non a caso i due restano profondamente legati da una reciproca stima) potrebbero raccogliere simpatie e soprattutto il benestare di tutti gli ex pentastellati (da Nicola Morra a Barbara Lezzi) pronti a ributtarsi in campo con un progetto che “recuperi” la versione zero del Movimento. Solo voci, per ora. Che potrebbero diventare realtà se non si dovesse porre un freno.