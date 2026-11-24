Ancora una volta il leader del M5S, Giuseppe Conte, è costretto ad affrontare il processo politico che il partito di Giorgia Meloni ha messo in piedi per infangare chi ha gestito uno dei momenti più drammatici della nostra storia repubblicana, ovvero la gestione della pandemia da Covid. E ancora una volta i progressiti, dal Pd ad Avs, e ovviamente tutto il Movimento Cinque Stelle, hanno fatto quadrato attorno a Conte per respingere le accuse che gli sono state mosse dal plotone di esecuzione di Fratelli d’Italia dal palco della Commissione d’inchiesta sul Covid. A partire da quelle del capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Accuse puntualmente restituite al mittente.

Riparte il processo politico a Conte sul Covid ma è l’ex premier a inchiodare FdI

“Il 31 gennaio 2020 l’Italia dichiara lo stato di emergenza. Siamo il primo Paese al mondo che recepisce subito la dichiarazione di emergenza del giorno prima dell’Oms, il primo Paese insieme agli Stati Uniti. Quello che voglio dire è che un presidente del Consiglio quando dice siamo prontissimi, e qui guardi la devo invitare nonostante il suo tono garbato a non ripetere più quella formula per cui io ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire. Non faccia speculazioni di basso conio a questo livello. Ma come si permette di dire che ho rassicurato gli italiani per mandarli a morire?”, ha detto l’ex premier a Bignami, ricordando che il 29 febbraio Meloni girava un video davanti al Colosseo in cui invitava i turisti a recarsi in Italia perché Paese sicuro. E questo un mese dopo l’introduzione dello Stato di emergenza.

Seduta sospesa

La seduta della Commissione viene sospesa per le tensioni e gli accesi scambi tra FdI e Conte più volte. La prima volta proprio per uno scambio al vetriolo tra, ancora una volta, Bignami e l’ex premier. Al centro dello scontro c’è il tema di una possibile querela da parte di Conte per le “diffamazioni subite” nel corso dei lavori della Commissione. “Non è possibile querelarvi perché ogni volta che avete fatto interventi del genere – spiega Conte – siete corsi in Parlamento in aula a fare un intervento dello stesso contenuto e tenore per poter invocare l’immunità parlamentare”. Immediata la reazione di Bignami: “Le faccio una proposta – afferma – si dimette lei e mi dimetto io e ci vediamo in tribunale. Sì o no? No, perché lei non può dire che io mi metto dietro l’immunità”.

Per Conte: “Si tratta di una boutade ad uso e consumo di chi ci segue a casa. Noi abbiamo ricevuto il mandato degli elettori, è una cosa seria. Quindi addirittura ipotizzare qui in modo così plateale che uno rassegna il mandato perché deve andare a fare una causa in giudizio…”.

Regioni escluse

Eppure, alla domanda attorno a cui ruotano le responsabilità della gestione di quel drammatico periodo Fratelli d’Italia tace. Ovvero perché le Regioni non siano state chiamate in causa nei lavori della Commissione. Conte, dopo una domanda nella quale Bignami ha riportato le parole di una parente lombarda di una vittima, ha chiesto: “Perché FdI ha tenuto fuori le Regioni dal perimetro di questa Commissione? Vi siete assunti una grande responsabilità”. Gli ospedali, come tutta la sanità, sono gestiti dalle Regioni: “Questa Commissione – ha aggiunto Conte – nasce con una falsa impostazione. Evidentemente avete deciso di dare un indirizzo politico a vostro comodo. Forse perché le Regioni più colpite, Lombardia e Veneto, erano di centrodestra?”.

Una domanda che rimane senza risposta. Eppure una risposta aiuterebbe a fare davvero chiarezza. Ma evidentemente non è questo il fine ultimo della commissione. “Il Parlamento è il luogo della democrazia, non uno strumento di propaganda a uso e consumo di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni, che da Palazzo Chigi tira le fila di tutta l’operazione”, hanno dichiarato i 5S Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini.

Fare quadrato

“Nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che la destra ha voluto la commissione Covid non perché gli importi di evitare nuove epidemie ma per usarla contro le opposizioni ma oggi le sceneggiate messe in piedi durante l’audizione del presidente Conte superano qualsiasi decenza. Provocazioni, frasi buttate lì per irritare, continue sospensioni: questa commissione e la sua conduzione da parte di FdI è davvero una vergogna nazionale”, sottolinea il deputato di Avs Filiberto Zaratti.

Il dem Francesco Boccia ricorda la lettera di oltre 250 scienziati sulle modalità di gestione della Commissione. Tra le firme ci sono quelle del Nobel Giorgio Parisi, di Silvio Garattini, di Roberto Burioni, ma anche dei presidenti di Siaarti, Simeu e Simi, oltre che dei primari che sono stati in prima linea nella lotta contro il Covid. La lettera, pubblicata dal Foglio, è stata inviata ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana: l’accusa è di aver utilizzato la Commissione per processi sommari agli esperti, di aver diffuso tesi anti-scientifiche e di trattare con più riguardo i no vax rispetto agli scienziati.

“Voglio solo segnalarle che aspettiamo da lei una risposta ai 250 scienziati perché ne va della credibilità del Parlamento che questa commissione ha messo purtroppo a dura prova”. Così Boccia, rivolgendosi al presidente della Commissione Covid Marco Lisei. Ma ovviamente anche su questo nessuna risposta è arrivata.