Sabrina Quaresima, chi è la preside del liceo Montale di Roma accusata di avere una relazione con un alunno

Sabrina Quaresima, chi è la preside del liceo Montale di Roma che è stata accusata di aver avuto una relazione con un alunno?

Sabrina Quaresima: la DS accusata di avere una relazione con un alunno

La preside del liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, è stata accusata di aver avuto una relazione sentimentale con uno studente: questa la segnalazione ricevuta dall’Ufficio scolastico regionale.

Secondo quanto raccontato dal ragazzo, un allievo di 19 anni descritto dall’istituto come “brillante, con una schiera di voti alti in pagella”, la relazione sarebbe cominciata a dicembre 2021 durante l’occupazione della sede centrale sita in via Bravetta. L’adolescente, poi, ha affermato di aver avuto un rapporto sessuale completo con la dirigente, spiegando: “Mi provocava di continuo, non sapevo come uscirne”.

Lo studente, inoltre, ha spiegato di essersi scambiato il numero di cellulare con la preside e di aver cominciato a messaggiare su WhatsApp. In questo contesto, il 19enne ha denunciato: “Mi chiedeva consigli su cosa indossare oppure su cosa stessi guardando in tv”.

Infine, l’adescamento. Il giovane, infatti, ha ricevuto un messaggio firmato DS, ossia Dirigente Scolastico, con il quale Sabrina Quaresima gli avrebbe chiesto: “Se ti do un indirizzo mi raggiungi là?”. L’adolescente, a questo proposito, ha ammesso di aver guidato a 130 km/h per raggiungere il luogo dell’appuntamento e di aver avuto un rapporto sessuale completo con la donna in auto. In un secondo momento, il ragazzo avrebbe voluto interrompere la relazione senza riuscirci.

Sui messaggi scampati con la DS, invece, ha rivelato: “Lei ha preteso che io cancellassi i messaggi davanti a lei, ma qualcosa ho tenuto”.

Le accuse giunte all’Urs, sulle quali è stata aperta un’indagine, erano state precedute dalla comparsa di alcune scritte sui muri dell’edificio scolastico che riportavano frasi come: “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente”.

Chi è la preside del liceo Montale di Roma e cosa rischia?

Sabrina Quaresima, intanto, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alle accuse che le sono state rivolte. In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, la dirigente scolastica ha sottolineato che l’intera vicenda sia in realtà soltanto una montatura, asserendo: “È evidente che mi hanno voluto fare del male”.

La donna ha ammesso di conoscere lo studente, precisando che la conoscenza è scaturita dal fatto che il giovane fosse stato eletto come rappresentante di istituto. Ha riferito di essere stata accompagnata in Questura dal ragazzo una volta per effettuare una denuncia sull’occupazione e si è detta convinta che le accuse siano state inventate dal 19enne per vantarsi con gli amici.

Sulla segnalazione inviata all’Ufficio regionale scolastico, ha spiegato di essere convinta che il gesto derivi dalla volontà di modificare gli assetti della dirigenza dell’istituto. Nello specifico, l’obiettivo sarebbe quello di sostituire due collaboratori che “gestivano tutte le pratiche”, prima del suo arrivo.

Infine, Sabrina Quaresima ha concluso, precisando: “Io sono sposata con un uomo meraviglioso ma sono una donna di bell’aspetto: e purtroppo penso che qualcuno possa pensare male. Ma sono serissima, mi è costato tanto arrivare qua e sono nell’anno di prova: qualcuno avrà pensato che in un attimo poteva farmi cacciare. Giovedì vedrò l’ispettrice regionale: spero di poter chiarire tutto”.

Data la maggiore età dello studente, la dirigente non rischia indagini penali ma potrebbe ricevere una sanzione disciplinare e perdere il posto, compromettendo il sui anno di prova.