Sabrina Quaresima e i messaggi su WhatsApp con il suo studente: cosa scriveva la preside del Montale al suo presunto amante? Svelati alcuni dettagli della chat che la dirigente scolastica e il 19enne si sono scambiati.

Sabrina Quaresima e i messaggi su WhatsApp con il suo studente

Nuovi dettagli sono stati rivelati in merito alla segnalazione presentata all’Ufficio scolastico regionale del Lazio da parte dello studente di 19 anni che ha riferito di aver avuto rapporti sessuali con la preside del liceo Montale, Sabrina Quaresima.

Al centro delle accuse rivolte alla dirigente scolastica assunta a dicembre 2021 dopo l’ultimo concorso, infatti, pare si trovi una chat su WhatsApp. La preside, 50 anni, ha già smentito le accuse che le sono state rivolte dal ragazzo e ha affermato di essere pronta a procedere per vie legali. Intanto, nella giornata di giovedì 31 marzo, è stato fissato un colloquio tra la DS e un’ispettrice dell’Urs per fare luce sulla vicenda.

Intanto, stanno cominciando a trapelare alcuni dettagli sulla chat di WhatsApp incriminata. Pare, infatti, che lo studente scrivesse alla donna facendole complimenti e confidenze intime che andavano ben oltre il rapporto che dovrebbe sussistere tra un allievo e un dirigente scolastico.

Cosa scriveva la preside del Montale al suo presunto amante?

Secondo quanto riferito dallo studente, i messaggi su WhatsApp sarebbero stati cancellati da Sabrina Quaresima per timore di incappare in una sanzione disciplinare. Il 19enne, invece, li avrebbe conservati.

A questo proposito, Repubblica ha affermato di aver visionato i messaggi che il ragazzo e la dirigente scolastica si sono scambiati. Il quotidiano, quindi, ha segnalato che, alla metà di gennaio 2022, l’adolescente ha scritto alla preside 50enne del Montale di Roma il seguente messaggio: “Ciao Sabrina, ci ho pensato molto. Stare con te è stato bello, ma ora è diventato tutto troppo difficile. Non è colpa mia. Non ce la faccio più. Dobbiamo darci un taglio netto. Sappi che non tornerò indietro su questa decisione”.

La relazione tra i due era cominciata a dicembre 2021 durante l’occupazione dell’istituto scolastico ed era culminata nel rapporto sessuale completo consumato all’interno dell’abitacolo della macchina della dirigente scolastica neoassunta.

Al messaggio del giovane determinato a sottrarsi alla storia clandestina, Sabrina Salerno pare abbia risposto da donna ferita, scrivendo: “Benissimo. Sei sicuro di sapere cosa volessi io? Avrei preferito che tu me lo avessi detto di persona, visto che mi scrivevi tutt’altro, ma va bene così – e ha aggiunto –. Ti sentirai fico adesso. Avrei dovuto immaginarlo: per te ero solo una tacca in più sulla cintura”.