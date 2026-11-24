La Lega rimane in pressing sul condono. Che Matteo Salvini si volesse intestare la partita l’aveva messo in chiaro lui stesso nei giorni scorsi rivendicando la competenza del suo ministero sul tema casa. L’idea da trasferire in emendamento del governo – si spiega – sarebbe quella di chiudere le pratiche pendenti con una operazione di silenzio-assenso: i Comuni avrebbero 180 giorni di tempo, fino a giugno 2027, per esaminare le domande inevase presentate nell’ambito dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003, potendo negare il consenso nelle situazioni ritenute non condonabili. Ma in caso non arrivasse la sanatoria del bene scatterebbe automaticamente. L’ipotesi, però, almeno per il momento non sembra scaldare i cuori degli alleati. Per fare sintesi il tema potrebbe approdare sul tavolo dei leader che torneranno a vedersi in questa settimana, se non già oggi.

Salvini in pressing sul condono edilizio e il governo prepara il regalo agli abusivi

Ieri c’è comunque stato un incontro tra i tecnici dei partiti di maggioranza sulla questione. E sempre ieri il vicepremier leghista è ritornato alla carica. “Sul tema di aiutare milioni di famiglie che sono ostaggio della burocrazia da quarant’anni ci stiamo lavorando come maggioranza, ovviamente da ministro che ha la delega sulla casa ho proposto agli alleati una norma su cui stiamo ancora intervenendo”, ha spiegato il ministro.

Il rilancio

Secondo Salvini “il problema è che ci sono giacenti domande da quarant’anni, la pubblica amministrazione deve avere dei tempi di risposta. Non può rimanere nel dubbio per quarant’anni, perché poi questi sono immobili che non possono essere messi sul mercato, non possono essere venduti, non possono essere affittati e meno case ci sono sul mercato, più alto è il prezzo del mercato immobiliare”. Secondo il leader leghista dal provvedimento “ovviamente sono escluse tutte le zone a rischio sismico, dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera. Però non è ammissibile che ci siano ancora centinaia di migliaia di famiglie che da anni aspettano dalla pubblica amministrazione una risposta. Diamo una scadenza che possono essere tre mesi, sei mesi, nove mesi, un anno. Decideranno i tecnici, però l’importante è dare un punto”, ha concluso.

Questione lessicale

FdI ne fa una questione lessicale: l’obiettivo è quello di “definire pratiche pendenti, non di aprire nuove sanatorie. Il problema non è unico e neanche la soluzione lo è, perché le difformità possono nascere da una serie di questioni diverse”, spiegano fonti del partito. E ancora: “Non si tratta di nuovi condoni, ma di far uscire dall’illegalità cittadini che vivono situazioni di illegalità”. E il condono non sarà l’unica questione sul tavolo del governo. Una soluzione sarebbe vicina sulla norma ‘spalmacrediti’ del superbonus.

FI ha proposto di ridurre a 5 anni le quote per le imprese che detengono meno di 500mila euro di crediti, mentre FdI esclude quelli che li hanno già acquisiti nel cassetto fiscale. Ma se su questo punto la soluzione sembra a portata di mano lo stesso non sembra potersi dire su quello della sanità. Il punto qui è quello delle risorse: almeno 500 milioni in più quelli sui quali si sarebbe ragionato anche all’ultimo vertice. FI, almeno per il momento, non sembrerebbe disposta a cedere su una riduzione della social card per liberare risorse. Ma è una soluzione che resta in campo così come quella di recuperare fondi da risparmi del Pnrr.

La tagliola

L’altro punto aperto resta quello delle pensioni. “Meno tasse, pensioni più giuste, più sicurezza e sostegno alle famiglie”, ha snocciolato le proprie richieste Salvini che ricorda anche la rottamazione delle cartelle (al centro di emendamenti anche di FI) e ‘Quota 64’. Intanto in commissione Bilancio della Camera ieri c’era la tagliola delle ammissibilità. Sono oltre 1.700 gli emendamenti alla Manovra dichiarati inammissibili, di cui oltre 600 per estraneità di materia e i restanti per assenza delle coperture adeguate. Dunque circa il 25% dei testi depositati, in totale erano 6.600, non ha superato il vaglio di ammissibilità. Il termine per presentare i ricorsi è stato fissato per oggi. Via l’emendamento di Fratelli d’Italia sui marcatori colorati in dotazione alla polizia per ‘marchiare’ i violenti ai cortei. La proposta rientra infatti tra quelle dichiarate inammissibili per estraneità di materia.