Acquisiti dagli investigatori, su ordine della Procura della Repubblica di Roma, i capi di abbigliamento e gli oggetti che gli inquirenti sospettano siano stati il prezzo pagato da alcuni imprenditori, al timone di due aziende, per corrompere l’ex capo di Stato Maggiore, Enzo Vecciarelli.

A piazzale Clodio, facendo scattare il blitz tra la capitale e Biella, hanno così impresso un’accelerazione all’inchiesta che coinvolge l’alto ufficiale. I materiali acquisiti finiranno nel fascicolo e serviranno a valutare la sussistenza delle contestazioni. L’indagine nel luglio dell’anno scorso portò a una serie di misure cautelari per pubblici ufficiali appartenenti alle forze armate e imprenditori, accusati, tra l’altro, di frode nelle forniture e turbativa d’asta, relativamente ad appalti per le forniture all’Esercito, all’Arma dei Carabinieri, all’Aeronautica Militare e alla Guardia di Finanza, per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro.

Ben 49 le persone indagate e 15 le aziende coinvolte. Ma a far alzare il livello dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma è stato il coinvolgimento appunto di Vecciarelli, che a novembre ha ceduto il posto all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone (leggi l’articolo). Solo “un legittimo reciproco scambio di regali tra la famiglia del generale e quella degli imprenditori”, assicurano intanto i difensori dell’ex capo di Stato Maggiore. E lo stesso Vecciarelli ha sempre negato di essersi lasciato corrompere, assicurano di aver servito il Paese con il massimo impegno e con senso delle istituzioni.