Sondaggi elettorali, continua la discesa del Pd e crolla anche il M5s

Gli ultimi sondaggi non sorridono alle opposizioni. La battaglia sul salario minimo non sembra giovare a Pd e Movimento 5 Stelle che perdono consensi a fronte di una maggioranza che resta invece stabile. Secondo la Supermedia Youtrend di questa settimana il dato peggiore è quello del Pd, che fa registrare un nuovo minimo da quando Elly Schlein è segreteria. Ma non va meglio ai 5 Stelle che perdono quasi un punto percentuale in due settimane.

All’opposizione si registrano invece pochi movimenti per gli altri partiti, tranne per Azione che perde lo 0,2%. Quasi tutto immobile nella maggioranza, con Fratelli d’Italia sempre nettamente primo e la coalizione di centrodestra che guadagna ancora consensi.

Sondaggi elettorali, bene la maggioranza e male le opposizioni

Fratelli d’Italia resta stabile al 28,7%, senza nessuna variazione nelle ultime due settimane. Il Pd continua invece a scendere, perdendo un altro 0,1% e fermandosi al 19,2%, peggior dato per la segreteria Schlein. Cede lo 0,9% il Movimento 5 Stelle che non va oltre il 15,6%. In salita troviamo la Lega a quota 9,3% (+0,2%), mentre perde qualcosa Forza Italia (-0,3%) ora al 7,5%.

Più indietro troviamo Azione al 3,8%, poi l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,4%, Italia Viva al 3,1%, +Europa al 2,6%. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra guadagna complessivamente lo 0,2% arrivando al 46,7%. La coalizione di centrosinistra è invece in discesa al 25,2% e i 5 Stelle, come detto, sono al 15,6%.