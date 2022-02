Svelata la Gallina de Il Cantante Mascherato 2022

Chi è la Gallina de Il Cantante Mascherato 2022: pronti e via per il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tante nuove maschere e nuovi mascherati in gare per la terza edizione. Sui social sono stati pubblicati dei filmati per presentare la maschera. Intanto, nella prima puntata è stata smascherata la Gallina. Ecco chi è…

Chi è la Gallina de Il cantante mascherato 2022

Nella serata di venerdì 11 febbraio, ha debuttato su Rai uno la terza edizione de Il cantante mascherato, il fortunato show condotto da Milly Carlucci. Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera.

Durante la conferenza stampa organizzata per presentare lo show, Milly Carlucci ha fornito qualche indizio sulle maschere, dichiarando: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”.

Chi è la Gallina: il video che smaschera il cantante misterioso

Alla fine della puntata, è stato smascherato il cantante sotto il costume de La Gallina: è Marina Fiordaliso, la Gallina Bluebell, giusto il tempo di un duetto con Edoardo Vianello sulle note di Zucchero. Dunque, prima maschera svelata nel programma de Il Cantante Mascherato.

