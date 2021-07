Trenta chi? Prima del 2018, quando venne scelta dal Movimento 5 Stelle come ministro della difesa, ben pochi sapevano chi fosse Elisabetta Trenta. Insegnava alla Link University e venne indicata ai 5 Stelle da Vincenzo Scotti, presidente di quell’Università. I pentastellati cercavano una donna per il dicastero che nella precedente legislatura era stato retto dalla dem Roberta Pinotti. Prima di quel momento fuori da Velletri, nei Castelli Romani, lady Elisabetta era una sconosciuta.

Ma la memoria è corta e in politica spesso lo è ancor di più. Ecco dunque che ieri, annunciando il suo ingresso nella nuova Italia dei Valori, simbolo con cui diversi ex pentastellati hanno formato un nuovo gruppo al Senato, Trenta è salita nuovamente in cattedra dicendo di essere dispiaciuta che il Movimento “si stia disgregando”, che lei si era accorta da tempo che qualcosa non andava e che ne era uscita prima.

“È stato difficile, non sono riuscita a contribuire a un rinnovamento, spero che il Movimento vada avanti, il paese ha bisogno di forze che hanno quella visione, quando la ritroveranno magari ci incontreremo di nuovo”, ha detto. M5S dunque come un bus. Dove si sale quando cammina spedito e porta vantaggi enormi, si scende quando c’è qualche intoppo e magari altrove si apre qualche possibilità, e poi si riprende se torna a viaggiare al massimo dei giri. “Sono felice di essere qui – ha detto l’ex ministro parlando della nuova IdV – portiamo dentro di noi le nostre stelle”. Insieme a lei gli ex pentastellati Elio Lannutti e Piera Aiello.

Quello però che la Trenta non ha detto è che la sua presa di distanza dai 5S non è iniziata quando avrebbe intuito che qualcosa non andava, ma dopo la fine del Governo gialloverde, quando non le è stato confermato l’incarico come ministro e non è stata scelta neppure nel sottogoverno. Più che essere lei poco convinta del Movimento sembra infatti fosse il contrario.

Durissime le critiche al suo operato sul fronte, ad esempio, delle vittime dell’uranio impoverito (leggi l’articolo), una battaglia storica dei pentastellati che aveva visto il loro ministro presentare una relazione che negava il nesso di causalità tra l’esposizione all’uranio e i tumori. Per non parlare del mantenimento dell’alloggio che era stato concesso alla Trenta come titolare della Difesa (leggi l’articolo). Nella fase giallorossa i pentastellati hanno scaricato la Trenta e lei prova ora a sostenere il contrario e dimentica che prima era Trenta chi?