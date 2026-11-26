“Una condizionalità che non sta in piedi dal punto di vista giuridico”. Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario sul bilancio 2028-2034, i Cinquestelle vanno all’attacco di Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco ha minacciato di mettere il veto sul nuovo bilancio pluriennale, quello che contiene i fondi di coesione, se tutti i 27 Paesi membri non contribuiranno al prestito da 45 miliardi per l’Ucraina.

Per Pietro Lorefice e Filippo Scerra, capigruppo M5S nelle commissioni Politiche Ue di Senato e Camera, è “la spada di Damocle, anzi di Merz” che pesa sul vertice di oggi. La coesione, sostengono, “non è una concessione discrezionale di Bruxelles, ma un dovere dell’Unione europea che discende dai suoi Trattati”, nati per ridurre le disparità tra territori. E questo l’unico vincolo finora introdotto riguarda lo Stato di diritto, “obbligo fondativo dell’Ue”.

Legare i fondi al sostegno militare a un Paese extra-Ue, concludono, “non ha fondamento nei Trattati: non si può trasformare una scelta nazionale in un obbligo generale”.

I quattro “cattivi” che non vogliono coprire il buco da 70 miliardi di Kiev

Sul banco degli imputati ci sono Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Bulgaria, che non vogliono partecipare al nuovo prestito. Paesi che però sono anche tra i grandi beneficiari della coesione. Il prestito servirebbe a coprire due terzi del buco da circa 70 miliardi previsto nel bilancio ucraino 2027, ricostruisce Euronews. E si aggiunge ai 90 miliardi concordati lo scorso dicembre per il 2026 e il 2027.

Anche questa volta il denaro arriverebbe da debito comune emesso dalla Commissione. Gli interessi resterebbero a carico degli Stati membri, mentre Kiev rimborserebbe solo se Mosca accettasse di pagare le riparazioni di guerra. Secondo le stime citate da Euronews, il conto per i 27 sarebbe di circa 6 miliardi l’anno: 3,5 per il prestito da 90 miliardi, tra 2 e 2,5 per quello nuovo.

Il pensiero di Costa

La posizione di Bruxelles l’ha chiarita un alto diplomatico europeo, che alla vigilia del vertice, ha incontrato la stampa. Per la commissione la sicurezza “è un bene pubblico” e “per definizione è indivisibile”. Il messaggio ai quattro Paesi ribelli quindi è netto: “Non si può avere una situazione in cui certi Paesi fanno gli scrocconi quando si tratta della sicurezza in Europa: è inaccettabile”.

Il paradosso: il prestito andrà a pagare gli interessi dei prestiti precedenti

Ma la parte interessante sono i numeri. Se passerà il nuovo prestito, nei prossimi sette anni gli interessi sui prestiti già concessi all’Ucraina costeranno “tra i 55 e i 65 miliardi“, a seconda dei tassi. Il bilancio 2028-2034 prevede per Kiev 100 miliardi. Così i “due terzi” di quella somma andrebbero “già persi” solo per pagare gli interessi.

“Il che è troppo”, ammette il diplomatico. Costa ha proposto di coprire parte degli interessi in altro modo, per lasciare intatti i 100 miliardi. Come, però, “è un po’ presto per dirlo”.

Critiche 5S anche al bilancio di Bruxelles

Intanto a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato il bilancio annuale 2027. E anche qui M5S ha protestato per i tagli sociali. Il bilancio “prevede un incremento di spesa di circa il 47% per il programma Edip che stanzia fondi per l’industria della difesa e lascia ai cittadini le briciole”, ha attaccato Pasquale Tridico, capodelegazione pentastellato all’Eurocamera.

“Non c’è nulla per contrastare la crisi economica, nulla contro le crisi industriali, nulla contro il caro energia”. I fondi per i controlli alle frontiere crescono del 62%. Calano invece, accusa, gli stanziamenti per la coesione, sia negli impegni sia nei pagamenti.

Il Fondo sociale europeo Plus perde il 12,7% e il programma sanitario EU4Health il 7,6%. Tagli che per Tridico “appaiono prodromici” a quelli contenuti nella proposta di bilancio pluriennale presentata dal presidente del Consiglio europeo Costa. “Si taglia sul sociale e la sanità e questo non farà altro che acuire la rabbia sociale”.