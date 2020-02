A tavola con Giorgia. Imprenditori milanesi folgorati da Fratelli d’Italia. Il Nord pronto ad accogliere la proposta della nuova destra

La leader di FdI Giorgia Meloni (nella foto) ha deciso di passare la sera di San Valentino a cena con i suoi sostenitori a Milano: tutto esaurito, più di 2mila persone accreditate, per l’evento che si è tenuto al MiCo. Un parterre formato da imprenditori e società civile a cui la leader sovranista si è rivolta con un titolo che è tutto un programma: “Il mio amore per Milano e la Lombardia”. Il riferimento è alle prossime elezioni per il capoluogo lombardo, dove FdI intende confermare il proprio trend di crescita. In un nord produttivo, che storicamente ha guardato con interesse a Forza Italia e anche alla Lega, pronto ad accogliere ora la proposta della nuova destra italiana e al quale il partito della Meloni da parte sua, è certo di poter offrire un progetto di governo credibile.