A Torvaianica trovati in un’auto due corpi carbonizzati. Non sono stati ancora identificati. Indagano i Carabinieri

Due cadaveri, completamente carbonizzati, sono stati trovati, questa mattina, all’interno di un’auto a Torvaianica, in una zona rurale lungo il litorale romano. L’auto era posteggiata in via San Pancrazio. Oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia e il reparto investigativo di Roma. L’area è stata transennata. I due corpi, al momento, non sono stati identificati. L’allarme è scattato intorno alle 9 quando i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e hanno trovato i corpi completamente carbonizzati.