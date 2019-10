Acea fa risplendere San Giovanni in Laterano. L’iniziativa fa parte del piano per valorizzare il patrimonio di Roma chiesto dalla Raggi

Nuovo passo di Acea, l’azienda partecipata dal Comune di Roma, per valorizzare le bellezze monumentali e artistiche della città. Ieri sera la sindaca Virginia Raggi con il cardinale vicario della diocesi capitolina, Angelo De Donatis e la presidente della compagnia di acqua ed energia, Michaela Castelli, hanno inaugurato la nuova illuminazione artistica della Basilica di San Giovanni in Laterano. L’iniziativa fa parte del piano di riqualificazione che Acea sta attuando nella Capitale, su precisa indicazione del Campidoglio, e in questo caso con il supporto della Direzione infrastrutture e servizi vaticana. L’intervento sull’arcibasilica – la prima e la più antica delle quattro basiliche papali maggiori – ha comportato l’installazione di 106 proiettori che da adesso daranno una prospettiva molto più suggestiva alla facciata principale, quella settentrionale, i due campanili medioevali e il portico del loggiato.