Addio al ddl Pillon sull’affido condiviso. La neo ministra per la famiglia Bonetti: “Per quanto mi riguarda resterà nel cassetto”

“Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto”. E’ quanto ha annunciato via Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in merito al discusso ddl sull’affido condiviso presentato dal leghista Simone Pillon. “Che vi avevo detto? La Bonetti – scrive sulla sua pagina Facebook il senatore del Carroccio – sostenuta da Scalfarotto, quello che ci voleva tappare la bocca con il suo Ddl. Non ci fermeranno, nessuna legge, nessun genitore 1 o genitore 2 cambia la realtà. Ogni bimbo nasce grazie ad una mamma e un papà”.